جایزه جشنواره تئاتر مقاومت به صدا وسیمای قزوین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین، تئاتر رادیویی «بال‌های خیس قاصدک» که در رادیو قزوین تهیه و تولید شده بود؛ چهارم آذرماه در تئاتر شهر تهران اجرا شد که توانست با کسب حداکثر آراء رتبه برتر این جشنواره را از آن خود کند.

تئاتر رادیویی «بال‌های خیس قاصدک» به مدت ۵۸ دقیقه، به نویسندگی آرزو شهنواز و کارگردانی رضا داداشی در معاونت صدای مرکز قزوین تهیه و تولید شد که داستان این نمایش به اسارت معصومه آباد ـ مؤلف کتاب من زنده ام و ۳ دختر امدادگر ایرانی می پردازد که در حین مأموریت هلال احمر، در جاده ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای عراقی در می آیند و در زندان های عنبرو الرشید رژیم بعثی در بغداد سختی های زیادی را متحمل می شوند.

کتاب «من زنده ام» جزء آثار فاخر و ارزشمند دفاع مقدس و ادبیات مقاومت است که رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مطالعه این اثر در تقریظی بر حاشیه این کتاب از مؤلف آن تجلیل و در فرمایشات خود به هنرمندان توصیه کردند از محتوای این کتاب برای خلق آثار نمایشی بهره ببرند.

برگزیدگان بخش رادیو تئاتر پانزدهمین جشنواره سراسری مقاومت بر اساس آرای مردمی انتخاب می شوند.