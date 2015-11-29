احیای جنگلهای بلوط با روش کشت بافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسماعیلی اظهار کرد: جنگلهای بلوط کشور به روش تکثیری نوین کشت بافتی زیست فناوری مانند ریز ازدیادی، بذر مصنوعی و غیره احیا شده و توسعه مییابند.
وی افزود: یکی از اولویتهای کمیته حفظ جنگلهای بلوط و منابع طبیعی، بررسی عوامل مؤثر در بحران زوال و خشکیدگی بلوط (تنشهای زنده و غیرزنده) است که با استفاده از روشهای ملکولی زیستفناوری و عوامل کمککننده به رفع معضل مذکور از قبیل عوامل تقویت کننده و غیره به احیای آنها کمک میکنیم.
به گفته اسماعیلی، دیگر اولویت این کمیته صنایع تبدیلی بلوط با هدف حفاظت از جنگلها و جنبههای بهرهبرداریهای پایدار از قبیل تولید متابولیتهای ثانویه دارویی بلوط با استفاده از روشهای زیستفناوری است.
وی تصریح کرد: حفظ و ارزیابی ذخایر ژنتیکی و ایجاد بانک ژنی بلوط با استفاده از روشهای زیستفناوری و بررسی جنبههای کنترل بیولوژیکی آفات قارچ، حشره و غیره بلوط نیز به صورت جدی در کمیته پیگیری میشود.
رئیس کمیته حفظ جنگلهای بلوط و منابع طبیعی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، بررسی بیولوژیکی و تاکسونومی عوامل میکروبی شامل قارچهای همزیست و یا بیماریزای ریز و سفر بلوط با استفاده از روشهای استاندارد با تأکید بر ملکولی زیست فناوری و مطالعات کاربردی پایه بلوط از قبیل آنالیز جمعیت و بررسی تنوع ژنتیکی به وسیله روشهای ژنومیکس و پروتئومیکس نیز در کمیته مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: برخی از این اولویتهای ذکر شده عملیاتی شده و برخی هنوز در مرحله مطالعاتی است که تلاش میکنیم همه این موارد را به زودی اجرایی کنیم تا از این طریق از نابودی جنگلهای ارزشمند بلوط و دیگر منابع طبیعی پیشگیری کنیم.
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