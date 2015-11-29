۴۵ درصد امکان عمومی در اردبیل مقاوم است/ثبت سالانه ۱۰۰ زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی ظهر یکشنبه در حاشیه مانور ایمنی و زلزله مدارس در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از سال ۹۰ بهمنظور بهبود وضعیت مقاومسازی بنیاد مسکن نیز وارد عمل شده و در راستای مقاومسازی مساکن روستایی اقدام کرده است.
وی بابیان اینکه تاکنون شش هزار میلیارد ریال جهت مقاومسازی مساکن روستایی پرداختشده است، اضافه کرد: بیش از ۴۶ هزار واحد نیز پایان کار گرفتهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری با اذعان به اینکه برنامه بنیاد مسکن مقاومسازی نزدیک به ۶۳ هزار واحد است، اضافه کرد: مقاومسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور در دستور کار است و استان اردبیل وضعیت مطلوبی در این خصوص دارد.
اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا از تسهیلات مقاومسازی در برخی روستاهای استان استقبال نمیشود، ادامه داد: میانگین مقاومسازی در کشور ۲۱ درصد و در استان ۳۱ درصد است و بر اساس آمار ارائهشده بنیاد مسکن ۶۵ درصد مساکن مقاوم است و آماری که بنده ارائه کردم بر اساس سرشماری است.
وی افزود: میزان تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریال است و متقاضیانی که توان بازپرداخت داشتهاند از آن استفاده کردهاند و آن تعدادی که به امور اداری دریافت وام واقف نیستند و یا توان بازپرداخت ندارند، تسهیلات نگرفتهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندار با تأکید به اینکه در اکثر روستاها تسهیلات مقاومسازی دریافت شده است، متذکر شد: مقاومسازی به جد مورد تأکید است؛ چراکه سالانه نزدیک به ۱۰۰ مورد زمینلرزه در اردبیل ثبت میشود.
به گفته اسلامی از ابتدای امسال ۷۷ مورد زمینلرزه در اردبیل ثبتشده است که بیشترین آن با ۵.۷ ریشتر در کشور آذربایجان اتفاق افتاد و خسارات آن را در شهرستانهای بیله سوار و پارس آباد شاهد بودیم.
۳۵۰۰ کلاس درس غیر مقاوم داریم
وی همچنین در خصوص وضعیت مقاومسازی کلاسهای درس و فضاهای آموزشی بابیان اینکه بر اساس آمار احصا شده در سال ۸۵ پنج هزار و هشت کلاس درس غیر مقاوم داشتیم، اضافه کرد: از محل اعتبارات صندوق ذخیره ارزی برای مقاومسازی بودجه اختصاصیافته است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل تاکنون نزدیک به هزار و ۵۰۰ کلاس درس مقاوم شده و مابقی هنوز اجرانشده است.
وی اعتبار هزینه شده به این منظور را ۸۶۰ میلیارد ریال عنوان و اعلام کرد که در سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به این منظور هزینه خواهد شد.
اسلامی تصریح کرد: این میزان اعتبار جهت مقاومسازی ۲۴۷ کلاس درس در سال جاری منظور میشود.
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