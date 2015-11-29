دیدار تیم والیبال متین با گوهر کویر زاهدان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بذرافشان رئیس اداره ورزش و جوانان و مدیر عامل باشگاه متین صالحین ورامین در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود در چارچوب هفته نهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، تیم های متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان در سالن شهید گلعباسی به مصاف یکدیگر بروند.

وی افزود: نماینده والیبال زاهدان به علت مشکلات مالی نتوانست امروز خود را به ورامین برساند و به همین خاطر دیدار امروز متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان لغو شد.

بذرافشان ادامه داد: اگر گوهر کویر در همین دیدار به علت مشکلات مالی حاضر نشود، بازی با نتیجه سه بر صفر به سود متین اعلام می شود و اگر نماینده زاهدان از ادامه بازی های لیگ انصراف دهد، تمامی امتیازات تیم ها مقابل نماینده زاهدان حذف خواهد شد.