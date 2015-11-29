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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱

در گفت وگو با مهر مطرح شد:

دیدار تیم والیبال متین با گوهر کویر زاهدان لغو شد

دیدار تیم والیبال متین با گوهر کویر زاهدان لغو شد

ورامین-مدیر عامل تیم والیبال متین صالحین ورامین از لغو بازی این تیم مقابل گوهر کویر زاهدان در هفته نهم لیگ برتر والیبال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بذرافشان رئیس اداره ورزش و جوانان و مدیر عامل باشگاه متین صالحین ورامین در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار بود در چارچوب هفته نهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، تیم های متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان در سالن شهید گلعباسی به مصاف یکدیگر بروند.

وی افزود: نماینده والیبال زاهدان به علت مشکلات مالی نتوانست امروز خود را به ورامین برساند و به همین خاطر دیدار امروز متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان لغو شد.

بذرافشان ادامه داد: اگر گوهر کویر در همین دیدار به علت مشکلات مالی حاضر نشود، بازی با نتیجه سه بر صفر به سود متین اعلام می شود و اگر نماینده زاهدان از ادامه بازی های لیگ انصراف دهد، تمامی امتیازات تیم ها مقابل نماینده زاهدان حذف خواهد شد.

کد مطلب 2982479

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