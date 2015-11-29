آنکارا از مسکو عذرخواهی کند/صدمات جبران ناپذیر تحریمهای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه ترکی زمان همچنین نوشت: حادثه سرنگونی جنگنده روسی از سوی ترکیه سبب تیرگی روابط مسکو- آنکارا شد.

نویسنده این یادداشت با اشاره به اعمال تحریم های «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه علیه ترکیه آورده است: تحریم های روسیه علیه ترکیه می تواند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد این کشور وارد کند.

در ادامه می خوانیم: رابطه ای به قدمت نزدیک به چهل سال تنها در طول حدود 10 ثانیه دچار از هم پاشیدگی شد.

شاید به وضوح نتوان انگشت نشانه تقصیر را به سمت ترکیه گرفت، اما بی شک نمی توان آن را مبرا از ایراد دانست. به همین منظور شاید در جایگاه دیپلماتیک بتوان با یک عذرخواهی، یک دیدار و گفتگوی صمیمانه خدشه ایجاد شده را از بین برد.

روزنامه زمان تاکید کرد: باید رسما از دولت ترکیه خواست تا زمینه عذرخواهی از دولت روسیه را فراهم کرده و به بهبود مناسبات دوجانبه کمک کرد.

البته پس از مشارکت روسیه برای حل بحران سوریه مناسبات ترکیه و روس ها به سردی گراییده بود، اما این حادثه به پر رنگ تر شدن آن انجامید.

این در حالی است که «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد: اقدام ترکیه در سرنگونی هواپیمای روس بی پاسخ نمی ماند و به صورت علنی آنکارا را تهدید کرد.

به نوشته این روزنامه مفهوم دقیق این تهدید پسکوف که به خوبی نیز ترکی صحبت می کند و اقدامات وی در گذشته برای توسعه روابط روسیه و ترکیه روشن است، هنوز مشخص نیست.