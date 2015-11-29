سارقان مأمورنمای محموله ۲۵ تنی شمش روی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، نورالدین حسینی اظهار داشت: صبح روز چهارم آذرماه سال جاری شخصی كه خود را راننده یك دستگاه خودروی سنگین معرفی می كرد، طی تماس با مركز فوریت های پلیس خبر از سرقت خودرو و محموله آن داد.

وی افزود: راننده این خودروی سنگین با یك محموله شمش روی به وزن ۲۵ تن و ۱۱۰ كیلوگرم را از زنجان بارگیری كرده و به سمت شهركرد در حال حركت بوده است و افرادی با خودروی سواری شخصی كه دو نفر از آنها لباس نظامی به تن داشتند، وی را در كنار جاده متوقف کرده اند.

حسینی اضافه كرد: به گفته راننده خودرو بعد از توقف، سرنشینان خودرو به وی حمله ور شده و با بستن دست و پای راننده، خودرو و محموله آن را به سرقت برده اند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مركزی در بیان جزئیات این خبر گفت: در مراحل نخست تحقیقات، كارآگاهان پلیس استان به فردی كه در عملیاتی دیگر و در خصوص سرقت از كارگاهی در استان همدان دستگیر شده بود، مظنون شدند.

حسینی ادامه داد: در بازجویی ها سرانجام سارق كه مشاهدات از حضور وی در محل سرقت دلالت می كرد، لب به اعتراف گشود و اذعان داشت كه محموله سرقت شده در گاراژی در شهر اراك مخفی شده است.

وی اضافه كرد: بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل اعزام شده و محموله شمش های روی را ضبط کردند و پس از كشف محموله، دو سارق دیگر نیز دستگیر شدند.

حسینی بیان داشت: در این عملیات چهار دستگاه خودرو از متهمان توقیف شد و خودروی سرقت شده نیز كه در منطقه ای در یكی از استان های همجوار رها شده بود، كشف شد.

كشف ۷۵ كیلو تریاك در استان مركزی

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مركزی در سه عملیات جداگانه موفق به كشف مقدار ۷۶ كیلو مواد مخدر از نوع تریاك در استان مركزی شدند.

محمد حسنی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی گفت: روز گذشته ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارز با مواد مخدر استان مركزی از حمل مواد مخدر توسط یك قاچاقچی سابقه دار با خودروی سواری پژو پارس، در محور قم- اراك مطلع شدند.

وی اضافه كرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان در یك عملیات خودروی فرد مذكور را متوقف کردند که در بازرسی از آن ۶۵ كیلو گرم تریاك کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی ادامه داد: همچنین ماموران پلیس ایست و بازرسی شهرستان دلیجان نیز به یك دستگاه خودروی پراید در محور اصفهان- دلیجان مشكوك شدند و پس از بازرسی از خودروی مذكور موفق به كشف ۱۰ كیلو تریاك كه به طرز ماهرانه ای در خودرو جا سازی شده بود، شدند.

كشف ۲۳ فقره سرقت در عملیات پلیس در استان مركزی

عملیات پلیس استان مركزی در روز گذشته منجر به دستگیری ۱۱ سارق و كشف ۲۳ فقره سرقت شد.

سیامك قاسمی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مركزی در این باره گفت:‌ تداوم طرح های انتظامی در مبارزه با سارقان از جمله اولویت هایی است كه پلیس استان در اجرای برنامه های قرارگاه مبارزه با سرقت با جدیت دنبال می كند.

وی اضافه كرد: روز گذشته ماموران پلیس استان مركزی در شهرهای مختلف استان موفق به شناسایی و دستگیری ۱۱ سارق شدند.

قاسمی ادامه داد: در بازجویی از این افراد ۲۳ فقره انواع سرقت كشف شد كه اموال كشف شده با شناسایی مالباختگان به آنان تحویل شد و تحقیقات از دستگیرشدگان در حال انجام است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مركزی تصریح كرد: كشف دو دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیكلت دارای سابقه سرقت در سامانه پلیس، كشف شش فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو و دستگیری یك نفر كیف قاپ از جمله كشفیاتی بوده است كه در روز گذشته در عملیات های پلیس انجام شد.