به گزارش خبرنگار مهر، ایرج آقایی ظهر یکشنبه در حاشیه مانور ایمنی و زلزله مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد اعضای کانونهای دانشآموزی شهرستان را نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ نفر عنوان کرد.
وی بابیان اینکه کانونهای دانشآموزی به دنبال آموزش اصول مواجه با حوادث غیرمترقبه، ایمنی و آمادگی در شرایط بحرانی تشکیلشده است، اضافه کرد: در بازههای زمانی مختلف مربیان در کانونها آموزشهای لازم را به دانشآموزان انتقال میدهند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان اردبیل با یادآوری برگزاری طرح دادرس باهدف آموزش دانشآموزان در ۵۶ مدرسه شهرستان، اضافه کرد: نتیجه آموزشها در مانورهای عملیاتی سنجش شده و درواقع در مانورهای مختلف آموزش تئوری به شکل عملیاتی تداوم مییابد.
به گفته آقایی مانورهای هلالاحمر باهدف تمرین و ممارست و بازآموزی برگزار میشود و در مدارس دانشآموز محور است.
وی برگزاری مانور ایمنی و زلزله را فرصتی برای بازآموزی دانشآموزان دانست و تأکید کرد: به دلیل واقعشدن استان بر روی گسلهای زلزله ضروری است مواجه با این حادثه از سنین کوچک و از مدارس آغاز شود.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان اردبیل متذکر شد: در مانورهای ایمنی زلزله شیوههای پناه گیری، کمک به یکدیگر در شرایط بروز حادثه، خروج مناسب و اصولی از ساختمان و حمل مصدوم آموزش داده میشود.
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