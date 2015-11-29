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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۶

سرپرست دانشگاه فرهنگیان:

مدارس بی کیفیت نباید با رانت دولتی به حیات خود ادامه دهند

مدارس بی کیفیت نباید با رانت دولتی به حیات خود ادامه دهند

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه نیازمند ساختار غیردولتی و غیررانتی برای مدارس هستیم، گفت: چه دلیلی دارد یک مدرسه کم‌کیفیت با رانت دولتی، به حیات خود ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی در دومین روز از کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: نگاه بنده به تمرکززدایی، نگاه اقتصادی و مدیریتی است.

وی افزود: در یک نظام آموزشی اسلامی عدالت‌محور، مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید نان شایستگی‌های خود را در عرصه خدمات آموزشی و تربیتی بخورد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه اگر مدرسه شایستگی‌های لازم آموزشی و تربیتی را ندارد، باید از نان خوردن بیفتد، گفت: این عین عدالت است، چه دلیلی دارد یک مدرسه کم کیفیت با رانت دولتی به حیات خود ادامه دهد و مسئولان با حمایت مرتب از آن، به ادامه حیاتش کمک کنند؛ آیا این مصداق رانت‌خوری نیست؟ چرا والدین و دانش‌آموزان باید این شرایط را تحمل کنند؟ آیا این ظلم نیست که کلید فتح قله‌های سعادت فرزندان را از خانواده‌هایشان بگیریم و به دولت بسپاریم؟

مهرمحمدی تاکید کرد: حیات مدرسه بر حسب شایستگی نمی‌تواند در نظامی پایدار ادامه پیدا کند بلکه باید یک نظام رقابتی جدی ایجاد شود و ترس ناشی از رفتن و امید لذت‌بخش بقا تا مغز استخوان دست‌اندرکاران مدارس رسوخ کند تا شاهد پویایی و حرکت خودانگیخته برای بهتر شدن باشیم.

وی با اشاره به ضرورت ساختار غیردولتی و غیررانتی در مدارس، گفت: هر چند بسیاری نسبت به این مسئله اعتراض دارند و کلمه «خصوصی‌سازی»، فصیحانه‌ترین، بی‌محتواترین و ناعادلانه‌ترین برچسبی است که می‌شود به مدارس غیردولتی به معنای غیروابسته به دولت زد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: کلمه «خصوصی‌سازی» فقط به درد خارج کردن حریف اندیشه‌ای با یک ابزار سیاسی می‌خورد و برخی می‌گویند آموزش و پرورش، حاکمیتی است و قابل برون سپاری نیست. اگر این معنا را در نظر داشته باشیم، این اظهارنظر صحیح است؛ اما مدارس را با رعایت مقوله‌های حاکمیتی به مدارس واگذار کردن به معنای برونسپاری و خروج آنها از ید حاکمیت نیست، بلکه این جلب مشارکت مردم باید اوج مطالبه‌ یک حکومت عدالت‌محور باشد.

مهرمحمدی با اشاره به ایده‌ای که مطرح کرد، گفت: این ایده با اصل ۳۰ قانون اساسی که به رایگان بودن آموزش اشاره دارد، مغایرت ندارد.

وی تاکید کرد: باید سهم دولت را در عرصه آموزش حفظ کنیم و آن را افزایش دهیم، اما در این میان توزیع این منابع باید از عرضه محوری به تقاضا محوری تغییر کند و خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی هستند، مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کد مطلب 2982495
حبیب احسنی پور

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