مدارس بی کیفیت نباید با رانت دولتی به حیات خود ادامه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی در دومین روز از کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: نگاه بنده به تمرکززدایی، نگاه اقتصادی و مدیریتی است.

وی افزود: در یک نظام آموزشی اسلامی عدالت‌محور، مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید نان شایستگی‌های خود را در عرصه خدمات آموزشی و تربیتی بخورد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه اگر مدرسه شایستگی‌های لازم آموزشی و تربیتی را ندارد، باید از نان خوردن بیفتد، گفت: این عین عدالت است، چه دلیلی دارد یک مدرسه کم کیفیت با رانت دولتی به حیات خود ادامه دهد و مسئولان با حمایت مرتب از آن، به ادامه حیاتش کمک کنند؛ آیا این مصداق رانت‌خوری نیست؟ چرا والدین و دانش‌آموزان باید این شرایط را تحمل کنند؟ آیا این ظلم نیست که کلید فتح قله‌های سعادت فرزندان را از خانواده‌هایشان بگیریم و به دولت بسپاریم؟

مهرمحمدی تاکید کرد: حیات مدرسه بر حسب شایستگی نمی‌تواند در نظامی پایدار ادامه پیدا کند بلکه باید یک نظام رقابتی جدی ایجاد شود و ترس ناشی از رفتن و امید لذت‌بخش بقا تا مغز استخوان دست‌اندرکاران مدارس رسوخ کند تا شاهد پویایی و حرکت خودانگیخته برای بهتر شدن باشیم.

وی با اشاره به ضرورت ساختار غیردولتی و غیررانتی در مدارس، گفت: هر چند بسیاری نسبت به این مسئله اعتراض دارند و کلمه «خصوصی‌سازی»، فصیحانه‌ترین، بی‌محتواترین و ناعادلانه‌ترین برچسبی است که می‌شود به مدارس غیردولتی به معنای غیروابسته به دولت زد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: کلمه «خصوصی‌سازی» فقط به درد خارج کردن حریف اندیشه‌ای با یک ابزار سیاسی می‌خورد و برخی می‌گویند آموزش و پرورش، حاکمیتی است و قابل برون سپاری نیست. اگر این معنا را در نظر داشته باشیم، این اظهارنظر صحیح است؛ اما مدارس را با رعایت مقوله‌های حاکمیتی به مدارس واگذار کردن به معنای برونسپاری و خروج آنها از ید حاکمیت نیست، بلکه این جلب مشارکت مردم باید اوج مطالبه‌ یک حکومت عدالت‌محور باشد.

مهرمحمدی با اشاره به ایده‌ای که مطرح کرد، گفت: این ایده با اصل ۳۰ قانون اساسی که به رایگان بودن آموزش اشاره دارد، مغایرت ندارد.

وی تاکید کرد: باید سهم دولت را در عرصه آموزش حفظ کنیم و آن را افزایش دهیم، اما در این میان توزیع این منابع باید از عرضه محوری به تقاضا محوری تغییر کند و خانواده‌هایی که در دهک‌های پایین‌تر اقتصادی هستند، مورد توجه بیشتری قرار گیرند.