۵۰۰۰ هکتار از بافت مازندران فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه گلیم فروش ساری بابیان این‌که کشور ما در نوار زلزله قرار دارد و مازندران نیز یکی از استان‌های بحران‌خیز درسیل، زلزله و طوفان است تصریح کرد: همه دانش آموزان باید از یک آمادگی نسبی برای مقابله با حوادث برخوردار باشند.

نبیان با اشاره به این‌که زلزله زمان و مکان نمی‌شناسد و در هرلحظه امکان وقوع دارد، افزود: پیشگیری و برگزاری مانورهای آمادگی در برابر این حادثه می‌تواند اقدام مناسب باشد زیرا دانش آموزان در هر خانواده می‌توانند فرهنگ‌سازی کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: از سال ۱۳۸۵ بحث مقاوم‌سازی مدارس در دستور کار قرار گرفت و بخشی از فضاهای آموزشی مقاوم‌سازی آن‌ها به پایان رسیده و بخشی دیگر که دارای قدمت زیادی هستند در دستور کار قرارگرفته است.

وی متذکر شد: بازسازی بافت فرسوده‌ای که در جای‌جای مازندران قرار دارد در دستور کار دولت قرارگرفته است و با توجه به شناسایی انجام‌شده تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها در حال انجام است.

نبیان میزان بافت فرسوده استان را پنج هزار هکتار عنوان کرد و افزود: برای بازسازی این فضاها به حمایت مالی از سوی دولت و بانک‌ها نیاز است که در همین زمینه مشوق‌هایی در نظر گرفته‌شده و منابع مالی موردنیاز از سوی بانک‌ها نیز مشخص‌شده است.