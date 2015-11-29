  1. استانها
  2. مازندران
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۹

معاون عمرانی استاندار مازندران:

۵۰۰۰ هکتار از بافت مازندران فرسوده است

۵۰۰۰ هکتار از بافت مازندران فرسوده است

ساری - معاون عمرانی استاندار مازندران، پنج هزار هکتار از بافت استان را فرسوده و نیازمند مرمت و نوسازی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه گلیم فروش ساری بابیان این‌که کشور ما در نوار زلزله قرار دارد و مازندران نیز یکی از استان‌های بحران‌خیز درسیل، زلزله و طوفان است تصریح کرد: همه دانش آموزان باید از یک آمادگی نسبی برای مقابله با حوادث برخوردار باشند.

نبیان با اشاره به این‌که زلزله زمان و مکان نمی‌شناسد و در هرلحظه امکان وقوع دارد، افزود: پیشگیری و برگزاری مانورهای آمادگی  در برابر این حادثه می‌تواند اقدام مناسب باشد زیرا دانش آموزان در هر خانواده می‌توانند فرهنگ‌سازی کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران تصریح کرد: از سال ۱۳۸۵ بحث مقاوم‌سازی مدارس در دستور کار قرار گرفت و بخشی از فضاهای آموزشی مقاوم‌سازی آن‌ها به پایان رسیده و بخشی دیگر که دارای قدمت زیادی هستند در دستور کار قرارگرفته است.

وی متذکر شد: بازسازی بافت فرسوده‌ای که در جای‌جای مازندران قرار دارد در دستور کار دولت قرارگرفته است و با توجه به شناسایی انجام‌شده تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها در حال انجام است.

نبیان میزان بافت فرسوده استان را پنج هزار هکتار عنوان کرد و افزود: برای بازسازی این فضاها  به حمایت مالی از سوی دولت و بانک‌ها نیاز است که در همین زمینه مشوق‌هایی در نظر گرفته‌شده و منابع مالی موردنیاز از سوی بانک‌ها نیز مشخص‌شده است.  

کد مطلب 2982496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها