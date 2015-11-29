به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامههای مهم ما ایجاد زمینههای مناسب برای کاهش زمان بارگیری محمولههای نفتی است که در دوران پسا تحریم از اهمیت بالای برخوردار است.
وی یکی از روشهای مناسب برای صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را روش کشتی به کشتی عنوان کرد و ادامه داد: هیچگونه محدودیتی برای صادرات از طریق کشتی به کشتی در خلیج فارس وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران افزود: در پایانه خارگ امکان ذخیره فرآوردههای نفتی یا میعانات گازی نیست و بندر ماهشهر هم امکان پهلوگیری نفتکشهای بزرگ را ندارد و برای این منظور کشتیهای کوچک فراوردهها را از ماهشهر بارگیری کرده و به نفتکشهای بزرگ در خلیج فارس منتقل میکند.
وی با اشاره به افزایش توان عملیات دریایی ایران صادرات نفت ایران به شش میلیون بشکه در روز، اضافه کرد: افزایش سرعت بارگیری محمولههای نفتی مهمترین هدف صادرات نفت از طریق عملیات کشتی به کشتی است.
موسوی از افزایش سرعت ارائه خدمات به مشتریان خبر داد و تصریح کرد: از همه تاکتیکهای عملیاتی در دوران پسا تحریم برای افزایش توان صادراتی در پایانههای نفتی استفاده خواهیم کرد.
وی در ادامه از صادرات بیش از ۱۲.۲ میلیون بشکه میعانات گازی از پایانه عسلویه در آبانماه امسال خبر داد و افزود: این میزان صادرات بیانگر افزایش ١٩ درصدی بارگیری و صادرات میعانات گازی تولیدی از فازهای پارس جنوبی است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران از افزایش توان صادراتی میعانات گازی در پایانه عسلویه خبر داد و بیان کرد: برای افزایش صادرات محصولات نفتی ایران در دوران پسا تحریم آماده هستیم.
وی با اشاره به استقرار سیستمهای نوین رایانهای و جدیدترین تکنولوژی اندازهگیری حجمی در پایانه عسلویه، خاطرنشان کرد: ۱۶ نفتکش در آبانماه امسال در این پایانه پهلودهی و بارگیری داشته است.
موسوی از صدور میعانات گازی پارس جنوبی به کشورهای کره، ژاپن، امارات و چین خبر داد و گفت: بارگیری میعانات از طریق دو گوی شناور در عسلویه و یک گوی شناور در مجاورت فاز ۱۲ صورت میگیرد.
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