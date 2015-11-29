دیدار تیم های نمایندگان ورامین و زاهدان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر والیبال برتر مردان ایران یادواره ۲۰۰ شهید والیبالیست، امروز یکشنبه هشتم آذرماه پیگیری خواهد شد. براساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، دیدار دو تیم متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان به دلیل مشکلات باشگاه زاهدانی برگزار نخواهد شد.

پنج مسابقه دیگر هفته نهم در شهرهای تهران (دو دیدار)، ارومیه، بندرعباس و اردکان به شرح زیر پیگیری خواهد شد:

* پیکان تهران - بازرگانی جواهری گنبد

* بانک سرمایه - کاله مازندران

* شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - سایپا تهران

* آرمان ورزشی اردکان - ثامن الحجج خراسان