  1. ورزش
  2. توپ و تور
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۲

هفته نهم لیگ برتر والیبال؛

دیدار تیم های نمایندگان ورامین و زاهدان لغو شد

دیدار تیم های نمایندگان ورامین و زاهدان لغو شد

دیدار دو تیم متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان در هفته نهم لیگ برتر والیبال لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر والیبال برتر مردان ایران یادواره ۲۰۰ شهید والیبالیست، امروز یکشنبه هشتم آذرماه پیگیری خواهد شد. براساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، دیدار دو تیم متین صالحین ورامین و گوهر کویر زاهدان به دلیل مشکلات باشگاه زاهدانی برگزار نخواهد شد.

پنج مسابقه دیگر هفته نهم در شهرهای تهران (دو دیدار)، ارومیه، بندرعباس و اردکان به شرح زیر پیگیری خواهد شد:

* پیکان تهران - بازرگانی جواهری گنبد

* بانک سرمایه - کاله مازندران

* شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - سایپا تهران

* آرمان ورزشی اردکان - ثامن الحجج خراسان

کد مطلب 2982499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها