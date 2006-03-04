به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزيرامورخارجه روسيه پس از ديدار با رهبران جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) با تكرار خواسته هاي آمريكا و اروپا از اين جنبش خواست تا رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسد.

سرگئي لاوروف وزيرامورخارجه روسيه دركنفرانس مطبوعاتي كه پس ازديدار با خالد مشعل درمسكو برگزارشد، با تكرار درخواست هاي پيشين ازحماس خواست تا اسرائيل را به رسميت بشناسد و مقاومت را كنار بگذارد.

لاوروف كه با 6 تن ازرهبران حماس ديداركرد، افزود: از حماس خواسته است تا به درخواست هاي جامعه بين المللي احترام بگذارد.

وي تاكيد كرد: اين به اين معني است كه حماس پيش ازهرچيزي بايد براي تمام توافقات به امضاي رسيده بين تشكيلات خودگردان فلسطين و اسرائيل احترام قائل شود و همچنين اسرائيل را به عنوان شريكي براي مذاكرات به رسميت بشناسد و تمام راه هاي مسلحانه را براي حل مشكلات سياسي رد كند.

خالد مشعل رئيس دفترسياسي حماس نيزدراين كنفرانس ضمن آنكه از اسرائيل خواست تا به مرزهاي 1967 عقب نشيني كند و تمام زندانيان را آزاد كند و زمينه بازگشت آوارگان را فراهم نمايد، اعلام كرد: تازماني كه اشغالگري ادامه يابد، هيچ صلحي وجود نخواهد داشت.

خالد مشعل درپاسخ به سوالي درمورد سياست دولت هاي سابق فلسطيني گفت : عرفات و محمود عباس(ابومازن)، اسرائيل را به رسميت شناختند، آيا تغييري حاصل شد؟.

وي افزود: عرفات واسرائيل بيش ازده سال برسرميزمذاكرات نشستند، نتيجه اين شد كه اسرائيل عرفات را به قتل برساند، آيا شما مي خواهيد كه حماس را نيزبه قتل برساند؟

رئيس دفترسياسي حماس تاكيد كرد: درمسكورسما اعلام مي كنم كه اگر اسرائيل آمادگي خود را براي عقب نشيني ازتمام سرزمين هاي فلسطيني تا مرزهاي سال 1967 اعلام كند و زمينه بازگشت آوارگان را فراهم كند و ديوارحائل را از بين ببرد و همچنين تمام اسراي ما را آزاد كند، ما به نوبه خود گام هاي جدي براي تضمين روند صلح برمي داريم.

هيئت اعزامي حماس به مسكو شامل مسئولان حماس ساكن درسوريه ، لبنان ، نوارغزه و كرانه باختري بود.

اين اولين سفررسمي رهبران حماس پس ازپيروزي درانتخابات 25 ژانويه(5 بهمن ماه) به يكي ازكشورهاي عضو كميته چهار جانبه است.

درواكنش به اين ديداروزارت امورخارجه آمريكا نتايج اين سفررا مفيد خواند و اعلام كرد: روسيه پيام كميته چهارجانبه رابه رهبران حماس منتقل كرده است.

كميته چهارجانبه شامل روسيه، آمريكا ، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا است.