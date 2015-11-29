جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۰۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۰۷ هزار تومان، نیم سکه ۴۵۸ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۶ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۲ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) ۱۰۵۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۷۰ تومان، هر یورو را ۳۸۸۰ تومان، هر پوند را ۵۵۱۵ تومان، لیر ترکیه ۱۲۷۰ تومان و درهم امارات را ۱۰۰۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)