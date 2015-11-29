آموزش مقابله با بحران راهی مناسب برای کاهش خطرات ناشی ازحوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجتی پیش از ظهر یک شنبه در مانور سراسری زلزله با شعار مدرسه ایمن و جامعه تاب آور با اشاره به حادثه خیز بودن کشور ایران اظهار کرد: آمادگی اقشار جامعه برای مواجهه و مقابله با بحران ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی مدرسه ایمن و جامعه تاب آور را شعار مانور سراسری زلزله امسال عنوان و خاطر نشان کرد: تمامی موارد آموزشی در این مانور می تواند به افزایش اطلاعات خانواده ها نیز بیانجامد.

حاجتی تصریح کرد: اگر آموزش های مربوط به مقابله با بحران سال ها پیش آغاز می شد، بی شک ضریب خطرات جانی و مالی در زلزله هایی مانند رودبار کاهش می یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان هدف اصلی از اجرای این مانور را آموزش عملی به دانش آموزان برای مقابله با بحران دانست و تاکید کرد: این دانش آموزان باید به انتقال آموخته های خود به دیگران تلاش کنند.

دراین مانور رییس آموزش و پرورش ناحیه دو رشت نیز دانش آموزان را از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه دانست و اظهار کرد: در این راستا ایجاد آمادگی های لازم در این افراد در جهت مقابله و آمادگی در برابر بحران اجتناب ناپذیر است.

محمد ایزدیار با بیان اینکه تمام مدیریت های دخیل در امر بحران دارای محدودیت های مالی و نیرو هستند افزود: ارایه آموزش های هدفمند برای مقابله با بحران توسط همین منابع محدود نیز می تواند به آمادگی دانش آموزان منجر شود.

در این مانور دانش آموزان دبیرستان شهید قناد به مدت بیش از یکساعت در حرکاتی نمادین به فراگیری اصول علمی مبارزه با بحران پرداختند.

در انجام این مراسم ۳۰ مامور آتش نشانی با دو دستگاه خودرو، شش پرسنل از فوریت های پزشکی با سه دستگاه اورژانس و همچنین تعداد ۳۰ پرسنل از هلال احمر با ۱۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین شرکت داشتند.