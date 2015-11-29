به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های لیگ برتر فوتسال استان البرز که با حضور ۱۱ تیم در یک گروه و به شکل دوره ای برگزار می شود تا پایان هفته ششم «ستارگان آرش» و «ثامن نظرآباد» هر دو با کسب ۱۳ امتیاز و برحسب تفاضل گل در رده های اول و دوم جدول قرار گرفته اند.

در این مسابقات تیم های «تکنوجهان» و «دانشگاه پیام نور» با کسب ۱۲ امتیاز جدی ترین تعقیب کنندگان نمایندگان نظرآباد در این رقابت ها محسوب می شوند.

در پایین جدول لیگ برتر فوتسال البرز هم تیم های «آدنیس فردیس»، «آتیه حساب البرز» و البرز شهرجدید هشتگرد جای گرفته اند.

مسابقات لیگ برتر فوتسال البرز به شکل متمرکز و در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته در سالن انقلاب اسلامی کرج پیگیری می شود و با تلاش کمیته فوتسال و همکاری اداره کل ورزش و جوانان البرز با نظم خاصی در حال برگزاری است.

لیگ برتر فوتبال البرز نیز همانند فوتسال روزهای حساسی را پشت سر می گذارد و رقابت تنگاتنگ ۳ تیم در بالای جدول تنور بالاترین سطح فوتبال باشگاهی البرز را داغ و جذاب کرده است.

مسابقات لیگ برتر فوتبال البرز با حضور ۱۴ تیم در یک گروه برگزار می شود و با گذشت ۹ هفته از بازی ها تیم امید رزکان نماینده البرز در جام حذفی کشور با کسب ۲۴ امتیاز در صدر قرار دارد.

در این رقابت ها تیم های «استقلال پدیده» و «پیام ماهدشت» با کسب ۲۲ امتیاز رقبای جدی این تیم برای کسب عنوان قهرمانی محسوب می شوند.

در پایین جدول نیز «پرسپولیس کمالشهر»، «جاوید حصارک» و «پرسپولیس رجایی شهر» قرار دارند و در فاصله ۵ هفته به پایان رقابت ها تلاش می کنند خود را از جمع فانوس به دست ها رها کنند.

هفته دهم لیگ برتر فوتبال استان البرز از روز جمعه هفته جاری و پس از وقفه ای دو هفته ای دوباره از سر گرفته خواهد شد.