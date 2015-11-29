به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین قانعیراد در دومین روز از برگزاری کنفرانس «عدالت و توسعه آموزشی» در پنل «راهکارهای عملیاتی کاهش تمرکز در آموزش و پرورش در جهت توسعه عدالت آموزشی»، گفت: نقش مدرسه از دانشگاه بیشتر است و این به هیچ وجه یک شعار نیست.
وی افزود: مدرسه امکان ایجاد یک دانش مشترک را فراهم میکند تا بر اساس آن جامعه دوام و استمرار داشته باشد تا انسانها بتوانند زندگی اجتماعی خود را شکل دهند.
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران مهمترین کارکرد مدرسه را کارکرد اجتماعی دانست و گفت: کارکرد اقتصادی، تربیت نیروی انسانی و موارد مشابه که به کار برده میشود، از کارکردهای مدرسه نیست.
وی افزود: در حال حاضر آموزش، کارکرد خود را به معنای آنکه زمینهای برای شکلگیری عدالت و همبستگی اجتماعی فراهم کند، از دست داده است.
قانعیراد ادامه داد: نهاد مدرسه به ویژه در دوره جدید، میخواهد انسانهایی را پرورش دهد که در جهت حاکم کردن یک منطق جدید در جامعه کار کنند که آن منطق دانایی در مقابل منطق قدرت و ثروت است.
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران تاکید کرد: مدرسه باید مدلی از زندگی اجتماعی باشد و نباید آن را طبقاتی کنیم و بر مبنای قدرت و ثروت شکل گیرد، بلکه باید بر اساس مناسبات انسانی، بومی و محلی باشد.
وی با بیان اینکه هر جا آموزش گرفتار فرآیند بروکراسی میشود، پیوند نامیمونی را با بازار برقرار میکند، گفت: تبدیل به یک نهاد انتزاعی میشود که آرمان آن، گسترش تمرکز دولتی، صنعتی شدن و بازتولید بروکراسی است؛ به جای آنکه در خدمت نهادسازی انسانی باشد.
قانعیراد افزود: اکنون کودکان وارد مدرسه میشوند تا یاد بگیرند نهاد بروکراسی که در کشور است، مشروعیت دارد؛ به ویژه با یکسانسازی کتب درسی، سعی میشود نظم بروکراتیک موجود در جامعه را فراهم کند.
رئیس انجمن جامعهشناسی ایران تاکید کرد: با مدارسی که طبقهبندی شده و استعداد برتر، خبرگی و توسعه آموزشی با کیفیت را ترویج میکند، سرمایههای اجتماعی در کشور تخریب میشود و به ازای آن، صنعت کنکور رشد مییابد.
وی تصریح کرد: دانشآموزان کل دوران نوجوانی خود را در این سیستم به امید آیندهای مبهم از دست میدهند و فرصت لذت بردن از زندگی و شور و شوق را در بستر یادگیری اجتماعی و از طریق یک برنامه درسی جمعی را نیز از دست داده و در اتاقهای بسته با سایر همسالان خود رقابت پنهان میکنند تا در دانشگاهها پذیرفته شوند.
قانعیراد با بیان اینکه نظام آموزش کشور باید به سیستم آموزشی خودش آموزش دهد، گفت: پیش از اینکه به مردم آموزش بدهند، باید به دنبال آموزش دادن به خود باشند؛ این موضوع باعث میشود تا در راستای تمرکززدایی، مشارکت کودکان در مدارس افزایش یابد.
نظر شما