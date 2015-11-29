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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

عیاری و قاسم‌خانی مجوز ساخت گرفتند/ تولید یک انیمیشن عاشورایی

عیاری و قاسم‌خانی مجوز ساخت گرفتند/ تولید یک انیمیشن عاشورایی

شورای پروانه ساخت برای چهار فیلمنامه «کاناپه»، «پلیس بازی»، «ناسور» و «پس از جنگ» مجوز ساخت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه ساخت در جلسه چهارم آذر ماه که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، برای چهار فیلمنامه مجوز ساخت صادر کرد.

«کاناپه» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی کیانوش عیاری (با موضوع خانوادگی)، «پلیس بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان قاسم خانی و تهیه کنندگی مشترک عبدالله اسکندری و محسن چگینی (درباره مشکلات فیلمسازی)، «پس از جنگ» به نویسندگی سهیلا جبری، تهیه کنندگی اصغر و محسن پورهاجریان و کارگردانی سیامک کاشف آذر (دفاع مقدس) و انیمیشن «ناسور» به نویسندگی کیانوش دالوند و مهدی تراب بیگی، تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی و داریوش دالوند و کارگردانی کیانوش دالوند (درباره واقعه عاشورا) عنوان فیلمنامه هایی است که برای آنها مجوز ساخت صادر شده است.

کد مطلب 2982521

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