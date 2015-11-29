به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی اولین جشنواره فرهنگی دانش‌آموزی شعر عاشورایی در افتتاحیه این جشنواره، اظهار کرد: اولین جشنواره شعر عاشورایی به میزبان خراسان جنوبی با حضور ۱۵۰نفر از دانش‌آموزان و فرهنگیان ۲۷ استان کشور به مدت سه روز در بیرجند ادامه دارد.

علی نور محمدی با بیان اینکه در راستای این جشنواره ۷۰۰ نفر از دانش‌آموزان و فرهنگیان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند، افزود: هزار و ۲۳۶ اثر در قالب غزل و با موضوع امام حسین (ع) توسط این شرکت‌کنندگان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد شرکت‌کنندگان، ۲۴۹ نفر دانش‌آموزان و ۴۵۱ فرهنگیان هستند، اظهار کرد: همچنین ۱۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان در این جشنواره از ۲۷ استان دعوت‌شده‌اند که ۴۹ نفر دانش‌آموز و مابقی از فرهنگیان هستند.

نور محمدی خراسان جنوبی، خراسان رضوی، فارس و اصفهان را از بیشترین شرکت‌کنندگان این جشنواره دانست و تصریح کرد: در پایان جشنواره ۱۰ نفر از برگزیدگان بخش دانش‌آموزی و ده نفر از برگزیدگان بخش فرهنگیان انتخاب به‌عنوان برترین های جشنواره انتخاب خواهند شد.

دبیر اجرایی اولین جشنواره فرهنگی دانش‌آموزی شعر عاشورایی در توضیح برگزاری اولین جشنواره شعر عاشورایی دانش‌آموزان کشور، بیان کرد: این جشنواره از سال ۹۰ برای اولین بار با ابتکار فرهنگیان و دانش‌آموزان خراسان جنوبی شروع شد.

وی افزود: با توجه به اجرای برنامه‌های خوبی که در طی این سه سال صورت گرفت به تأیید نمایندگان و مورد تأیید معاونت پرورشی آموزش‌وپرورش قرار گرفت.

به گفته نورمحمدی برگزاری شب شعر، بازدید از آرامگاه ابن حسام خوسفی و اختتامیه از جمله برنامه‌های محوری این جشنواره خواهد بود.

۸۰ درصد از اشعار آیینی ما برگرفته از قرآن است

استاد دانشگاه بیرجند نیز در جمع فرهنگیان شاعر کشور با بیان اینکه در قرآن نیز بر شعر و شاعری تاکید شده است، اظهارداشت: همچنین ۸۰ درصد از اشعار آیینی ما برگرفته از قرآن بوده به گونه ای که مثنوی برگرفته از ادبیات قرآن است.

بهنام فر با بیان اینکه ادبیات و شعر فارسی بر اشعار آیینی و دینی تاکید فراوانی دارد، اظهار کرد: رهبری نیز بر شعر آیینی، دینی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید فراوانی دارند و به شاعران نیز در خلق آن توصیه کرده‌اند.

وی ادامه داد: ادبیات جبهه مقاومت چه در ایران و چه در خارج از کشور در شعر شاعران وجود دارد.

استاد دانشگاه بیرجند با اشاره با تأکیدات مشترک قرآن و شاعران به عمل صالح، بیان کرد: شعر دارای دو جایگاه حق و باطل که در جایگاه حق به دنبال خدا طلبی است.

بهنام فر با تاکید بر اینکه شعر و شاعری از دیدگاه اسلام جایگاه بلندی دارد، افزود: در اشعار ما مناجات هایی وجود دارد که انسان می‌تواند با خواندن آنها باخدا راز و نیاز کند و در زمان پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار نیز به شعر و شاعری اهمیت زیادی داده شده است.

وی با بیان اینکه فردوسی، مولوی و فردوسی شاعران خدا جوی و خدا طلب هستند، افزود: فردوسی ۳۰ سال اموال و دارایی خود را برای رسالت فرهنگی که بر دوش داشت می‌فروشد تا رسالت خود را به سرانجام برساند.

بهنام فر ادامه داد: شعرای حق طلب و خداجوی در مقابل مستکبرین متحمل عذاب‌ها، شکنجه‌ها و حتی از دست دادن جان خویش شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به فرخی یزدی، خاقانی و حافظ اشاره کرد.