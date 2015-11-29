تاریخ، فرهنگ و موسیقی در رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، زندگی شیخ مفید با نویسندگی مجید نظری نسب و کارگردانی حمید منوچهری در قالب نمایش رادیویی «هجرت سرخ ستاره» روی آنتن رادیو نمایش می رود. مجید نظری نسب نویسنده نمایش رادیویی «هجرت سرخ ستاره» درباره نحوه نگارش این اثر رادیویی گفت: منابع بسیاری در باره زندگینامه شیخ مفید در مقاطع مختلف زندگی وی وجود دارد و تلاش کردم مقطعی از زندگی او را انتخاب کنم که جذابیت های دراماتیک بیشتری برای مخاطب داشته باشد.

وی افزود: شیخ مفید در زمان خلفای عباسی در مناظره های مختلفی حضور داشت و در نگارش این نمایش رادیویی سعی داشتم از زاویه ای نمایشی این مناظره ها را ببینم تا صرفا شامل گفتگوهای فلسفی نشود.

این نویسنده اظهار کرد: این کار با ۴ کاراکتر نوشته شده که شخصیت محوری آن شیخ مفید است و در مقابل او دختری قرار دارد که پدرش بارها در مناظره با شیخ مفید شکست خورده و این ناکامی ها باعث شده تا از رویارویی دوباره واهمه داشته باشد اما دختر جوان می خواهد به پدرش کمک کند تا شیخ مفید را شکست دهند و در این بین اتفاقاتی می افتد که شنیدنی است.

«هجرت سرخ ستاره» به تهیه کنندگی: مهتاب امینی و با هنرمندی مهرخ افضلی، مهرداد عشقیان، محمد یگانه و احمد گنجی به تازگی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

این نمایش به صدابرداری پیروز صدرایی و افکت محمدرضا قبادی فر روز دوشنبه ۹ آذرماه ساعت ۷ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی از رادیو فرهنگ تقدیر کرد

غلامعلی حداد عادل روز گذشته شنبه ۷ آذر در مراسمی که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد از محسن حکیم معانی تهیه کننده برنامه «فرهنگستان» رادیو فرهنگ تقدیر کرد.

در این مراسم که حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صادق رحمانیان مدیر رادیو فرهنگ و جمعی از مسوولان فرهنگستان حضور داشتند، از محسن حکیم معانی تهیه کننده برنامه «فرهنگستان» به دلیل کیفیت برنامه و انضباط در برنامه ریزی و مدیریت درست قدردانی شد.

برنامه «فرهنگستان» که به معرفی فعالیت های فرهنگستان زبان و ادب فارسی اختصاص دارد شنبه ها ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی محسن حکیم معانی، کارشناسی احمد خالصی و با اجرای فاطمه رکنی تهیه و پخش می شود.

علی رهبری از اجرای قطعه «علمدار» می گوید

گفتگو با علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران درباره اجرای اخیرش در تالار وحدت، دوشنبه ۹ آبان موضوع برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ خواهد بود.

ندا رادمهر، کارشناس موسیقی فردا در برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ، با علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران در مورد اجرای اخیر وی در تالار وحدت و همچنین اجرای دو قطعه متفاوت «علمدار» و «شهرزاد» گفتگو می کند.

برنامه «نیستان» با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود. این برنامه به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه : فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ پخش می شود.