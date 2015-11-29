بیکاری اردبیل را به استان مهاجر فرست تبدیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان مجموعه ضعف اقتصادی را از دلایل مهاجر فرستی استان عنوان کرد: نرخ رشد جمعیت در استان ۳۴ صدم درصد است و درحالی‌که این نرخ در کشور ۱.۳ درصد است و اردبیل از استان‌های مهاجر فرست محسوب می‌شود که عمده دلیل آن نبود اشتغال است.

وی به مشکلات اقتصادی در استان اشاره کرد و بیان داشت: شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در استان به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته از متوسط کشوری پایین‌تر بوده، پایین است.

استاندار اردبیل با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری بخش دولتی متذکر شد: بررسی اجمالی وضعیت استان نشان می‌دهد باید برای توسعه بخش خصوصی وارد کار شود و درعین‌حال بخش دولتی زیرساخت‌ها را فراهم ساخته و در راسته توازن بخشی حمایت کند.

وی بابیان اینکه سرانه درآمدی در استان نصف سرانه در کشور است و عمده فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی و برای تأمین معیشت است، ادامه داد: به دلیل نبود صنعت، فروش سالانه محصولات کشاورزی این استان به‌اندازه یکی از واحدهای صنعتی بزرگ کشور درآمد دارد.

خدابخش با اشاره به محدودیت منابع دولتی در دو سال گذشته ازجمله اقدامات صورت گرفته برای توسعه استان را تخصیص اعتبار مناسب سفر رئیس‌جمهور به پروژه‌های با بیش از ۸۰ درصد عنوان و تأکید کرد: علاوه بر این تخصیص نیز ۱۰۰ درصد بود که جان تازه‌ای به پروژه‌ها بخشید.

وی به عقد قرار پیمانکاران با نرخ قبلی و تمایل نداشتن آن‌ها به ادامه کار با همان نرخ اشاره و تأکید کرد: این مهم موجب شد چند ماه بعد از تخصیص کارگاه‌ها فعال شوند در که درنهایت تمام بودجه اختصاصی سفر در سال گذشته جذب شد.

شرایط برای صادرات مرغ اردبیل به بازار روسیه فراهم است

رئیس شورای اداری استان با اشاره به اختصاص یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی استان ادامه داد: به دلیل اینکه استان اردبیل صنعتی نیست ما در محور پایه صنعت را در کنار گردشگری، کشاورزی و تجارت قراردادیم.

وی به وضعیت مطلوب بازار روسیه برای فروش محصولات مرغداران، باغداران و زارعان اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر که بهترین روابط سیاسی با روسیه را داریم می‌توانیم مازاد مرغ تولیدی کشور را به بازار این کشور صادر کنیم.

خدابخش عمده تمرکز را توسعه صنایع پاک، تبدیلی و تکمیلی عنوان کرد و افزود: به لحاظ بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان اردبیل توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استان اول به لحاظ بهبود محیط کسب‌وکار انتخاب‌شده است.

وی ازجمله سازوکارهای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران را ایجاد مناطق ویژه و آزاد برشمرد و متذکر شد: از دیگر فعالیت مای ما توجه به صنایع دانش‌بنیان است که در این راستا پارک علم و فناوری را ایجاد کردیم.

استاندار اردبیل به شکل‌گیری ستاد اقتصاد مقاومتی در استان اشاره و تأکید کرد: قرار است تمامی دستگاه‌ها برنامه‌های خود را در این خصوص ارائه دهند.

خدابخش اولویت اصلی فعالیت بخش دولتی در استان را حرکت در چارچوب قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها دانست و تصریح کرد: درعین‌حال برخی قوانین نیازمند اصلاح است که درخواست داریم موردتوجه قرار گیرد.

مدیران اردبیل با جانبداری در انتخابات شائبه ایجاد نکنند

وی با اشاره به فرصت ۲۰ روزه برای ثبت‌نام در انتخابات تصریح کرد: هرگونه استفاده از امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغات بر له یا علیه کاندیداها ممنوع بوده و انتظار داریم با نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام انتخابات مدیران ادارات و دستگاه‌های دولتی با جانبداری‌ها از نامزدهای انتخاباتی شائبه ایجاد نکنند.

خدابخش به برخی اظهارنظرها و جانب‌داری مدیران در خارج از ساعات اداری اشاره کرد و متذکر شد: در اوقات بعدازظهر شخصیت حقوقی مدیران از آن‌ها جدا نمی‌شود و درعین‌حال که برگزاری پرشور انتخابات با حضور احزاب و انجمن‌ها و اقشار مختلف انتظار می‌رود، نباید مدیران با برخی اقدامات و سوگیری‌ها شائبه ایجاد کنند.