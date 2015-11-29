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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

خروج یک ميليون و چهارصد هزار زائر از مرزهای زمينی کشور

ازدحام در مرز مهران/ زائران از مرز چذابه و شلمچه خارج شوند

ازدحام در مرز مهران/ زائران از مرز چذابه و شلمچه خارج شوند

مهران- سردار مومنی از خروج یک ميليون و چهارصد هزار زائر از مرزهای زمينی کشور خبر داد و از زائران خواست به دلیل ازدحام جمعیت در مهران، پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه را برای خروج انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار  اسکندر مومنی ظهر یکشنبه در بازدید از مرز مهران، از خروج یک میلیون و چهارصد هزار زائر اربعین حسینی از سه مرز زمینی مهران، شلمچه و چذابه تا صبح امروز یکشنبه خبر داد.

وی تصریح کرد: از این تعداد حدود ۵۰ درصد از مرز مهران و ۵۰ درصد دیگر از مرزهای شلمچه و چذابه خارج شده اند که نسبت به سال گذشته حدود ۴۷ درصد، افزایش خروج زائران به عتبات عالیات را شاهد هستیم.

سردار مومنی با اشاره به ازدحام در مرز مهران اظهار داشت: زائران با توجه به زیرساخت ها و راه های محدود مواصلاتی شهر مهران، پایانه های مرزی چذابه و شلمچه را برای خروج از کشور انتخاب کنند.

جانشین فرمانده ناجا بیان داشت: الحمدالله از نقطه صفر مرزی تا شهرهای مجاور،  در حوزه انتظامی و ترافیکی و با تلاش گسترده همه دستگاه های نظامی و انتظامی و به خصوص همراهی خوب مردم، امنیت کامل برقرار است.

کد مطلب 2982541

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