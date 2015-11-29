ازدحام در مرز مهران/ زائران از مرز چذابه و شلمچه خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی ظهر یکشنبه در بازدید از مرز مهران، از خروج یک میلیون و چهارصد هزار زائر اربعین حسینی از سه مرز زمینی مهران، شلمچه و چذابه تا صبح امروز یکشنبه خبر داد.

وی تصریح کرد: از این تعداد حدود ۵۰ درصد از مرز مهران و ۵۰ درصد دیگر از مرزهای شلمچه و چذابه خارج شده اند که نسبت به سال گذشته حدود ۴۷ درصد، افزایش خروج زائران به عتبات عالیات را شاهد هستیم.

سردار مومنی با اشاره به ازدحام در مرز مهران اظهار داشت: زائران با توجه به زیرساخت ها و راه های محدود مواصلاتی شهر مهران، پایانه های مرزی چذابه و شلمچه را برای خروج از کشور انتخاب کنند.

جانشین فرمانده ناجا بیان داشت: الحمدالله از نقطه صفر مرزی تا شهرهای مجاور، در حوزه انتظامی و ترافیکی و با تلاش گسترده همه دستگاه های نظامی و انتظامی و به خصوص همراهی خوب مردم، امنیت کامل برقرار است.