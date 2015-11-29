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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

جزئیات«برنامه ویژه مدرسه»/بسته های آموزشی جایگزین کتب درسی می‌شود

جزئیات«برنامه ویژه مدرسه»/بسته های آموزشی جایگزین کتب درسی می‌شود

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی متوسطه نظری آموزش و پرورش گفت: برای اولین بار در فضای آموزشی نقش «برنامه ویژه مدرسه» را پیش بینی کرده ایم تا مدرسه بتواند برای دانش آموزان طراحی آموزشی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی تهرانی در پنل «راهکارهای عملیاتی کاهش تمرکز در آموزش و پرورش در جهت توسعه عدالت آموزشی» که در کنفرانس عدالت و توسعه آموزشی برگزار شد گفت: سند تحول بنیادی دارای ۶ زیرنظام است که یکی از آنها برنامه درسی است و در حال اجرا است.

وی افزود: امروز دغدغه اصلی ما گام برداشتن در جهت عملیات سازی بندهای موجود در سند تحول بنیادین است. یکی از بندها که به حوزه فعالیت ما مربوط می شود بند ۵- ۵ است که براساس آن ۱۰ تا ۲۰ درصد از زمان آموزش در اختیار استان ها، مناطق، مدارس و مخاطبان آموزش و پرورش قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی متوسطه نظری آموزش و پرورش تصریح کرد: استراتژی که در آموزش و پرورش انتخاب کردیم آغاز حرکت از سطح مدرسه به سطوح بالاتر است و این امر امکان برنامه ریزی به کلاس های درس می دهد.

امانی تهرانی افزود: بررسی آثار تولیدی افراد مختلف، تصویب، تایید و دادن مجوز برای استفاده در سطوح مختلف آموزشی ۴ مسیر سامان بخشی کتب آموزشی است که در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: این مسیر برای صدور مجوز و معرفی محتواهای آموزشی تنها به کتاب ها منحصر نمی شود بلکه برای فیلم ها و نرم افزارهای آموزشی هم همین مسیر طی می شود و در نهایت در بسته های آموزشی تجمیع می شوند.

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی متوسطه نظری آموزش و پرورش بیان کرد: یکی از سیاست های آموزش و پرورش توسعه بسته های آموزشی است و به سمت جایگزین کردن آن به جای کتب درسی حرکت می کنیم.

امانی تهرانی با بیان اینکه جدول دروس جدید برای مدارسه پیش بینی کرده ایم، گفت: بخش برنامه ویژه مدرسه را در نظر گرفته ایم و برای نخستین بار است که چنین امکانی در فضای آموزشی به وجود آمده است. در این بخش مدیریت در اختیار مدرسه است تا مدرسه خود بتواند برای دانش آموزان طراحی آموزشی کند. بسته های آموزشی جایگزین کتب درسی می شود.

کد مطلب 2982542
حبیب احسنی پور

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