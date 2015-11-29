پایان مسابقات فوتسال شهرداری/تاکسی الکترونیک راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، مسابقات فوتسال شهرداری کرمان با پیروزی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری پایان یافت.

مسابقات فوتسال شهرداری کرمان از یک ماه گذشته با حضور ۲۱ تیم از شهرداری های مناطق و سازمان های مختلف تابعه شهرداری کرمان در چهار گروه با هم به رقابت پرداختند.

در این دور از مسابقات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان و شهرداری منطقه یک به فینال راه یافتند که تیم سازمان پارک ها توانست با نتیجه چهار بر دو جام قهرمانی این دور از مسابقات را به خود اختصاص دهد.

هر ساله مسابقات ورزشی مختلفی بین واحد های مختلف شهرداری کرمان برگزار می شود.

نصب نرخ نامه تاکسی بر روی تلفن همراه

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری کرمان گفت: نرخ نامه تاکسی های خطی و گردشی شهری در نرم افزار کرمونی یار قابل دریافت است.

مرتضی عرب نژاد با اشاره به جلسات مشترک مابین سازمان های اتوبوس رانی و تاکسی رانی شهرداری کرمان با سازمان آمار و فناوری اطلاعات تاکید کرد: نرخ نامه خطوط حمل و نقل و ثبت شکایات در نرم افزار خدمات شهرداری کرمان قابل دریافت بوده و شهروندان کرمانی می توانند با تلفن همراه خود از این خدمت الکترونیکی بهره ببرند.

تاکسی الکترونیک راه اندازی می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان از راه اندازی تاکسی الکترونیک در آینده ای نزدیک خبر داد.

مجید عسکری با بیان این که ناگزیریم همراه با سیستم های هوشمند جهان پیش رویم تصریح کرد: تاکسی هوشمند الکترونیک نیاز اصلی حوزه حمل و نقل کرمان است و باید محقق شود.

وی مشخص شدن نرخ واقعی کرایه، اطمینان خاطر مسافران، استیفای حقوق رانندگان و رعایت اصول بهداشتی را از محاسن این طرح عنوان و تاکید کرد: سازمان تاکسیرانی با اجرای طرح تاکسی هوشمند، کنترل و نظارت دقیق تری بر عملکرد سیستم دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور با اشاره به وجود ۱۱ هزار تاکسی جامعه هدف در این طرح گفت: تاکسی الکترونیک ابتدا در خطوط مهم شهر و سپس شبکه ۱۳۳ به صورت پایلوت راه اندازی شده و بعد از ارزیابی کلی، کلیه آژانس ها و تاکسی های شهر کرمان به این سیستم هوشمند مجهز می شوند.

بهسازی زمین ورزشی در پارک عصای سفید

شهردار منطقه چهار کرمان از انجام عملیات بهسازی زمین ورزشی واقع در پارک عصای سفید خبر داد.

علی نیک طبع گفت: به منظور ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت های ورزشی، عملیات بهسازی زمین ورزشی در پارک عصای سفید در دست اقدام قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا عملیات بهسازی این زمین ورزشی شامل لوله گذاری و فنس کشی در حال انجام است و به زودی با تلاش کارکنان این منطقه به اتمام خواهد رسید.

نیک طبع با تاکید بر ضرورت بهسازی و توسعه فضاها و زمین های ورزشی، تصریح کرد:این اقدامات در راستای توسعه و فرهنگسازی در زمینه ورزش صورت می گیرد.