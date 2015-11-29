به گزارش خبرگزاری مهر منصوره شایسته با اشاره به برگزاری نشست «نقش سیاسی زنان در واقعه عاشورا» با تبیین رویکرد و اهداف برگزاری این نشست اظهار کرد: نقش حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا نقش سیاسی و مدیریتی و تاثیرگذار است و با چنین اهمیتی است که یکی از اهداف برگزاری این نشست تبیین نقش حضرت زینب(س) در واقعه عاشورا و نحوه الگوگیری از این نقش در زمان حال حاضر در تبیین جایگاه و نقش مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در جامعه است.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت سیاسی اجتماعی زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه افزود: زنان دارای پتانسیل بالایی هستند که اگر درست به کار گرفته شود در توسعه آن جامعه نقش مهمی خواهند داشت.

وی گفت: در زمان پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) جایگاه زنان بسیار متفاوت است و به همین ترتیب نسل به نسل این الگوگیری تغییر پیدا کرده و به زمان ما رسیده است، بنابراین آنچه ما در این دوران شاهد آن هستیم تفاوت بسیار زیادی با جایگاه زن در زمان پیامبر اکرم (ص) دارد و تلاش ما در جهت تبیین صحیح آن نگاه در جامعه است.

شایسته با اشاره به محتوای این نشست مطرح کرد: بسیار علاقمند هستیم تا این فاصله با ادبیات دینی ما ترمیم شود. البته طبیعی است که از منظر مستند تاریخی در این نشست واکاوی خواهد شد اما نهایتا تنها به تاریخ بسنده نمی‌کنیم و تحلیلی هم در این راستا توسط اساتید انجام خواهد شد و مقایسه‌ای هم در سیره نبوی علوی خواهیم داشت.

وی یکی از اهداف مهم این نشست را معاصرسازی از الگوهای بزرگ تاریخی دانست و افزود: اهل بیت پیغمبر(ص) سرمایه‌های ارزشمند شیعیان هستند و به همین جهت معاصر سازی از الگوهای تاریخی می‌تواند به بهبود وضعیت حال جامعه و رفع بسیاری از چالش‌ها و مشکلات کمک کند و هدف از برگزاری این نشست نیز دستیابی به تبیین نظری این الگوسازی است .

شایسته ادامه داد: ضرورت معاصر سازی زندگی بزرگانی مانند حضرت زینب(س) نیاز جامعه ماست و اندیشمندان باید به صورت میان رشته‌ای به این موضوع بپردازند و از ابعاد متفاوت به این موضوع نگاه شود تا بتوانیم این سرمایه‌های تاریخی را برای نسل امروز زنده کنیم که البته نیازمند همت جدی است.

دبیر کارگروه تعمیق باورهای دینی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ورود در این نشست برای عموم آزاد است و امیدواریم بتوانیم در شرایط دیگر این مبحث را ادامه دهیم و به شکل عمیق و از پژوهش‌های مربوطه در این راستا استفاده شود تا خلاء های موجود مورد ارزیابی قرار گیرد و در راستای رفع آن خلاء ها پژوهش‌هایی انجام شود.

نشست «نقش سیاسی زنان در واقعه عاشورا» با همکاری کارگروه تعمیق باورهای دینی و کارگروه مدیریت و مشارکت سیاسی و اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان روز سه شنبه دهم آذر ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.