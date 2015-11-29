خدا همه آنهایی که نگذاشتند این فیلم ۱۲ سال اکران شود رحمت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و پنجمین مراسم دیدار فیلم‌های گروه «هنر و تجربه» شنبه شب ۷ آذرماه با نمایش فیلم سینمایی «خواب تلخ» به کارگردانی محسن امیریوسفی با حضور عوامل فیلم و جمع زیادی از هنرمندان در سینما فرهنگ برگزار شد.

از جمله مهمانان حاضر در این مراسم، محمد بهشتی، علیرضا تابش، لیلی گلستان، حمید فرخ‌نژاد، محمود کلاری، رضا بابک، علیرضا داوودنژاد، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمدرضا دلپاک، فرشته طائرپور، هوشنگ گلمکانی، حبیب رضایی، صابر ابر، سروش صحت، سامان سالور، بهرام توکلی، علیرضا امینی، لاله اسکندری، مصطفی آل احمد،‌ سیف الله صمدیان، بابک کریمی،‌ بزرگمهر حسین‌پور، امیرمهدی ژوله، پوریا عالمی، علی تبریزی، احسان کرمی، علی کریم، محمد رسولی، مجید گرجیان، حمیدرضا کشانی و ... بودند.

جواد یحیوی اجرای این مراسم را بر عهده داشت که با اشاره به اکران عمومی فیلم «خواب تلخ» پس از گذشت ۱۲ سال از تولید گفت: ۱۲ سال عمر کمی نیست تا فیلمساز جوانی که تازه به دنیای حرفه‌ای پا گذاشته است از نقد و نگاه و نظر همکاران خودش محروم بماند و بخواهد قدم‌های بعدی را محکم‌تر بردارد.

در ادامه محسن امیریوسفی کارگردان فیلم سینمایی «خواب تلخ» بیان کرد: همانطور که پیش از این گفتم من سعی می‌کنم فکر کنم که ۳۲ سال دارم و در سال ۸۲ هستم، شرایط خوب است و اتفاقی هم رخ نداده است. من این ۱۲ سال را یک تجریه می دانم و از آن درس می گیرم و خوشحالی امشب را نیمه پر لیوان می بینم که موجب اکران فیلم و تماشای آن توسط مردم داخل ایران شد.

وی در پایان این مراسم یادآور شد: بعضی از عوامل فیلم در سالن و بعضی خارج از سالن هستند بعضی دیگر نیز متاسفانه فوت کرده اند که این مساله هم تلخ است و هم طنز. امیدوارم خداوند درگذشتگان این فیلم و همچنین کسانی را که ۱۲ سال جلوی دیده شدن این فیلم را گرفتند، رحمت کند.

امیریوسفی در پایان از مخاطبان خواست که عوامل فیلم را تشویق کنند و اظهار امیدواری کرد با صبوری و تعامل هرچه بیشتر برای سینمای غیر دولتی و غیر تجاری اتفاقات بهتری بیفتد.