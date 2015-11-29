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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۰۵

کنفرانس مشترک پاکستان و آمریکا درباره انرژ ی سه شنبه آغاز می‌شود

کنفرانس مشترک پاکستان و آمریکا درباره انرژ ی سه شنبه آغاز می‌شود

کنفرانس مشترک پاکستان و آمریکا با موضوع «انرژی پایدار» سه شنبه در «واشنگتن» آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، کنفرانس مشترک پاکستان و آمریکا با موضوع «انرژی پایدار» روز سه شنبه در تاریخ ۳۱ نوامبر (۹ آذر) با حضورسرمایه گذاران آمریکایی و پاکستانی در بخش انرژی آغاز می شود.

 آژانس بین المللی توسعه آمریکا این کنفرانس را برگزار خواهد کرد و در واقع پیشنهاد برگزاری این کنفرانس در اکتبر سال جاری و در سفر «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان به آمریکا مطرح شد.

 حضور سرمایه گذاران بخش های خصوصی برای کمک در توزیع و انتقال انرژی در پاکستان در این کنفرانس بسیار نمایان است.

کد مطلب 2982549

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