به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های گسترده خود در حومه استان حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها نظامیان ارتش سوریه موفق شدند منطقه «العاکوله» واقع در اطراف فرودگاه کویرس در حلب را به کنترل کامل خود درآورند.

این در حالی است که پیشتر نظامیان سوریه موفق به بازپس گیری تعداد زیادی از روستاهای واقع در اطراف فرودگاه نظامی کویرس شده بودند.

از سوی دیگر، منابع امنیتی در سوریه اعلام کردند بیش از ۹۰ فرد مسلح مستقر در حومه دمشق و ادلب خود را تسلیم نیروهای ارتش کرده اند.

پیشروی های گسترده ارتش سوریه در حلب و لاذقیه همزمان با حملات هوایی سنگین جنگنده های روسیه به مواضع تکفیریها صورت می گیرد.