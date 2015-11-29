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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۳۴

سقوط یک بالگرد روسی در سیبری/دستکم ۴ کشته تاکنون

سقوط یک بالگرد روسی در سیبری/دستکم ۴ کشته تاکنون

رسانه های خارجی از سقوط یک فروند بالگرد روسی در منطقه سیبری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیا الیوم در خبری فوری اعلام کرد که یک فروند بالگرد غیر نظامی امروز در منطقه سیبری سقوط کرد.

بر اثر این حادثه دستکم ۴ نفر کشته شدند.

روز پنجشنبه نیز سقوط یک فروند بالگرد روسی در همین منطقه ۱۵ کشته برجا گذاشت.

کد مطلب 2982555
سمیه خمارباقی

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