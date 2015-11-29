سقوط یک بالگرد روسی در سیبری/دستکم ۴ کشته تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیا الیوم در خبری فوری اعلام کرد که یک فروند بالگرد غیر نظامی امروز در منطقه سیبری سقوط کرد.
بر اثر این حادثه دستکم ۴ نفر کشته شدند.
روز پنجشنبه نیز سقوط یک فروند بالگرد روسی در همین منطقه ۱۵ کشته برجا گذاشت.
رسانه های خارجی از سقوط یک فروند بالگرد روسی در منطقه سیبری خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روسیا الیوم در خبری فوری اعلام کرد که یک فروند بالگرد غیر نظامی امروز در منطقه سیبری سقوط کرد.
بر اثر این حادثه دستکم ۴ نفر کشته شدند.
روز پنجشنبه نیز سقوط یک فروند بالگرد روسی در همین منطقه ۱۵ کشته برجا گذاشت.
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