تجهیزات ادارات اردبیل برای برگزاری انتخابات آماده شود

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر یکشنبه در شورای اداری استان بابیان اینکه ادارات باید تمامی توان خود را برای برگزاری انتخابات سالم معطوف کنند، متذکر شد: لازم است امکانات خودرویی، رایانه، برف‌روبی، بازگشایی جاده‌ها و سایر امکانات موردنیاز فراهم باشد.

وی همچنین در خصوص نحوه استفاده از خودروهای اداری با ذکر تذکری به مدیران ادارات اردبیل خواستار دقت و مراقبت در این خصوص شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار به برگزاری نمایشگاه علم و فناوری استان نیز هم‌زمان با هفته پژوهش در محل نمایشگاه بین‌المللی ادارات اشاره کرد و خواستار همکاری ادارات در برگزاری هر چه مطلوب این مناسبت شد.

بسته اقتصاد مقاومتی ادارات اردبیل تهیه می‌شود

در این جلسه رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استانداری اردبیل نیز با تشریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بسته کلی اقتصاد مقاومتی استان تهیه خواهد شد.

یاسر عبداللهی با اذعان به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند تعریف‌شده و از این تعداد ۱۵ بند موضوعات استانی است، اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها برنامه‌های خود برای تحقق سیاست‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی را اعلام کرده‌اند.

وی ازجمله توجه به توسعه کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان، محور قرار دادن بهره‌وری با بهره‌گیری از مزیت‌های استان، آموزش، تأمین امنیت غذا و درمان، صرفه‌جویی، صادرات، توسعه مناطق آزاد و ویژه و جلوگیری از بروز فساد را از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استانداری اردبیل با اشاره به برگزاری جلسات در خصوص بررسی برنامه ادارات خواستار ارائه برنامه از سوی سایر ادارات به جهت تکمیل بسته اقتصاد مقاومتی استان شد.