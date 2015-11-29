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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

آغاز اجرای آثار صحنه‌ای سوگواره «خمسه» از امروز

آغاز اجرای آثار صحنه‌ای سوگواره «خمسه» از امروز

بخش صحنه ای دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین مذهبی خمسه از امروز ۸ آذر ماه با آغاز اجرای عمومی چهار نمایش آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پله آخر» کاری از ابراهیم آبادی در سالن اصلی تالار محراب ساعت ۱۷، نمایش «حلقه» کاری از حمید ابراهیمی در فرهنگسرای ابن سینا ساعت ۱۸:۳۰ اجرای خود را آغاز خواهند کرد.

همچنین فرهنگسرای بهمن میزبان نمایش «اروند خون» نوشته ایوب آقاخانی و کارگردانی کوروش زارعی در ساعت ۱۸:۳۰ خواهد بود.

نمایش «فرجام» نوشته ملیحه مرادی جعفری و کارگردانی رضا انوری از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن کوچک تالار محراب اجرا خواهد شد.

دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به دبیری علی اصغر خسروی از ۸ الی ۲۵ آذر ماه در تهران برپا می شود.

کد مطلب 2982563
آروین موذن زاده

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