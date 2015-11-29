به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پله آخر» کاری از ابراهیم آبادی در سالن اصلی تالار محراب ساعت ۱۷، نمایش «حلقه» کاری از حمید ابراهیمی در فرهنگسرای ابن سینا ساعت ۱۸:۳۰ اجرای خود را آغاز خواهند کرد.

همچنین فرهنگسرای بهمن میزبان نمایش «اروند خون» نوشته ایوب آقاخانی و کارگردانی کوروش زارعی در ساعت ۱۸:۳۰ خواهد بود.

نمایش «فرجام» نوشته ملیحه مرادی جعفری و کارگردانی رضا انوری از ساعت ۱۶:۰۰ در سالن کوچک تالار محراب اجرا خواهد شد.

دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به دبیری علی اصغر خسروی از ۸ الی ۲۵ آذر ماه در تهران برپا می شود.