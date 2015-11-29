علی نجات سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای سهولت در صدور ویزا زائران اربعین در مرز مهران، دفتر صدور ویزا توسط مسئولان عراقی در شهر مهران مستقر شده است.

وی بیان داشت: این دفتر در اداره مسکن و شهرسازی شهر مهران مستقر شده و افرادی که ویزا ندارند، برای صدور ویزا به این دفتر مراجعه کنند.

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری ایلام با اشاره به اینکه افرادی بدون ویزا از مرز مهران خارج شده بودند که توسط ماموران عراقی به کشور بازگردانده شده اند، گفت: بدون ویزا به هیچ وجه امکان خروج از مرز مهران امکان پذیر نیست و ماموران عراقی هم از ورود افراد به داخل خاک عراق جلوگیری می کنند.

تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرزهای کشور وارد خاک عراق شده اند که بیش از نیمی از این زوار از مرز مهران تردد کرده اند.