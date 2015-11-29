زمینه گسترش مناسبات تجاری لرستان و اقلیم کردستان عراق فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد صبح یکشنبه با مدیرعامل شرکت «ژولاستون» اقلیم کردستان عراق در محل این اتاق دیدار و گفتگو کرد.
محمد خاکی در این دیدار که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و همچنین مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی لرستان هم حضور داشتند، گفت: در این دیدار ضمن گفتگو در مورد راههای گسترش مناسبات تجاری اقتصادی میان لرستان و اقلیم کردستان عراق، دو تفاهمنامه همکاریهای دوجانبه هم به امضا رسید.
خاکی افزود: یکی از این تفاهمنامهها میان مدیرعامل شرکت ژولاستون اقلیم کردستان عراق و مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی لرستان به امضا رسید که در آن دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی و نمایشگاهی تاکید کردند.
وی با تاکید بر اینکه لرستان به واسطه نزدیکی به مرزهای کشور عراق میتواند در زمینه تامین محصولات مورد نیاز این کشور نقش مهمی ایفا کند، اظهار داشت: در حال حاضر اوضاع سیاسی کشورهای منطقه این نقش را پُررنگتر از قبل هم کرده که ضروری است از این فرصت به دست آمده برای دستیابی به بازار این کشور برنامهریزی مناسبی داشته باشیم.
خاکی عنوان کرد: در این دیدار مدیرعامل شرکت «ژولاستون» اقلیم کردستان عراق در زمینه کمک برای ایجاد دفتر بازرگانی لرستان در کردستان عراق قول مساعد داد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد تصریح کرد: همچنین مقرر شد شرایط مناسبی برای معرفی و عرضه محصولات لرستان با نام این استان در عراق به وجود آید تا با قیمتگذاری مناسب، تداوم وجود بازار این کشور برای این محصولات تضمین شود.
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