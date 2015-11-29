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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۹

طلسم اکران نشدن فیلم‌های ابوالفضل جلیلی شکست

طلسم اکران نشدن فیلم‌های ابوالفضل جلیلی شکست

فیلم «رقص خاک» ساخته ابوالفضل جلیلی محصول ۱۳۷۰ به زودی در سینماهای گروه «هنر و تجربه» اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رقص خاک» به کارگردانی ابوالفضل جلیلی قرار است از اواخر آذر در سینماهای گروه «هنر و تجربه» اکران شود.

ابوالفضل جلیلی درباره اکران فیلم خود گفت: «رقص خاک» عارفانه ترین فیلم من بود که بسیار مورد بی مهری قرار گرفت و هشت سال توقیف شد .از یک نظر اکران در این دوره فرصت بسیار خوبی برای علاقمندانی است که دوست دارند «رقص خاک» را ببینند.

وی ادامه داد: احساس خود من در این باره همانند حسی است که در دوران کودکی داشتم. در ۹ سالگی دلم می خواست سه چرخه داشته باشم ولی پول خریدن آن را نداشتم. به سی سالگی که رسیدم پول خریدن آن را داشتم ولی دیگر سه چرخه به درد من نمی خورد.

جلیلی در ادامه تشکیل گروه «هنر وتجربه» را اقدام مناسب و مثبتی دانست و گفت: گروه «هنر وتجربه» به نظرم می تواند محل مناسبی برای نمایش فیلم های متفاوت و مستقل باشد.

«رقص خاک» كه در سال ۱۳۷۰ توسط ابوالفضل جلیلی ساخته شد، درباره‌ نوجوانی به ‌نام ایلیا است كه تنها و بی‌كس در كوره پزخانه‌ای قدیمی كار می‌كند. او دچار زمزمه‌ای است كه گویی او را به خود فرا می‌خواند و آنچه آرامش می‌كند نقش دست دختری برخشت خام است كه در كوره پخته می‌شود.

 لیمووا رحمانی، محمود خسروی، جمیل موسوی و ... بازیگران اصلی این فیلم هستند.

کد مطلب 2982570
محیا رضایی کلانتری

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