نيمه دوم آذر ثبت نام آزمون استخدامی شهرداری های زنجان

نادر احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون همزمان با سراسر كشور نیمه نخست دی امسال برگزار می شود و طی آن حدود ۱۰۰ نفر در ۲۱ شهرداری تابعه استان استخدام می شوند.

به گفته وی آزمون استخدامی دو مرحله ای است، در مرحله نخست آزمون تخصصی كتبی و سپس مصاحبه تخصصی و عملی انجام می شود.

احمدی امور عمرانی، حسابداری، متصدی دفتری، آتش نشان، روابط عمومی، شهرسازی، فناوری اطلاعات، فضای سبز، سرمایه گذاری، حمل و نقل و برنامه و بودجه را از رشته های مورد نیاز در شهرداری های تابعه استان برشمرد.

وی با بیان اینكه اولویت با نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها و افراد بومی است یادآور شد: شرایط ثبت نام به زودی از طریق پورتال استانداری زنجان اطلاع رسانی می شود.