  1. استانها
  2. زنجان
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نيمه دوم آذر ثبت نام آزمون استخدامی شهرداری های زنجان

نيمه دوم آذر ثبت نام آزمون استخدامی شهرداری های زنجان

زنجان-معاون مدير كل امور شهری و شوراهای اسلامی استان زنجان از ثبت نام متقاضيان آزمون استخدامی شهرداری های تابعه استان در نيمه دوم آذر سال جاری خبر داد.

 نادر احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون همزمان با سراسر كشور نیمه نخست دی امسال برگزار می شود و طی آن حدود ۱۰۰ نفر در ۲۱ شهرداری تابعه استان استخدام می شوند.

 به گفته وی آزمون استخدامی دو مرحله ای است، در مرحله نخست آزمون تخصصی كتبی و سپس مصاحبه تخصصی و عملی انجام می شود.

 احمدی امور عمرانی، حسابداری، متصدی دفتری، آتش نشان، روابط عمومی، شهرسازی، فناوری اطلاعات، فضای سبز، سرمایه گذاری، حمل و نقل و  برنامه و بودجه  را از رشته های مورد نیاز  در شهرداری های تابعه  استان برشمرد.

وی با بیان اینكه اولویت با نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها و افراد بومی است یادآور شد: شرایط ثبت نام به زودی از طریق پورتال استانداری زنجان اطلاع رسانی می شود.

 

کد مطلب 2982571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها