پایان سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در گلستان/ نرخ بیکاری ۱۳ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیش‌قدم، ظهر یکشنبه، در جلسه روز آمار و برنامه ریزی و اختتامیه سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن سال ۹۴، با بیان این که این طرح به صورت پایلوت در چهار شهرستان از جمله بندرترکمن و یک منطقه تهران به صورت آزمایشی انجام شد، اظهار کرد: یکی از مواردی که کاهش هزینه های دولت را در پی دارد آمار صحیح است.

تاثیر آمارهای غیر واقعی در بروز مشکلات برای دولت موضوع دیگری بود که پیش قدم درباره آن توضیحات داد و آن را یکی از چالش هایی دانست که دولت یازدهم در ابتدای ورود به کار با آن رو به رو بود.

وی شرایط سرشماری و آمار گیری گلستان را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: نرخ بیکاری استان ۵.۷۲ درصد و سرانه تولید ناخالص استان در گذشته پایین تر از سرانه کشور اعلام شده بود و نشان می داد آمار درست نیست؛ به همین دلیل مرکز آمار به بازنگری مجاب شد تا به نرخ بیکاری ۱۳ درصد رسیدیم.

پیشقدم افزود: در ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی در سال ۹۲ وضعیت آرمانی داشتیم اما در سال ۹۳ با ارزیابی انجام شده به رشد منفی رسیده بود اما در ارزیابی ها در یک دوره ۸ ساله با رشد ۱۵.۵ درصدی مواجه بودیم که نشان می دهد نادرست بودن آمار ضربه بزرگی به برنامه ریزی های استان می زند.

وی خاطر نشان کرد: سرشماری نشان میدهد که آمار گیران توانمندی داریم.

گلستان رتبه نخست ثبت نام اینترنتی طرح آزمایشی سرشماری را کسب کرد

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان گفت: استان گلستان در ثبت نام اینترنتی طرح پایلوت سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در شهرستان بندرترکمن رتبه نخست را در کشور به دست آورد.

محمد دودانگی، با بیان این که مانگین استان گلستان در خطا‌ها نیز از میانگین کشوری پایین‌تر بود، اظهار کرد: در ابتدا بنا بود این سرشماری با یک هزار و ۲۰۰ نمونه کاری و در ۳۰ روز کاری انجام شود که تعداد نمونه‌های کاری به ۹۰۰ نمونه کاهش یافت.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان تصریح کرد: برای نخستین بار این سرشماری با تبلت انجام شده و مردم نیز می‌توانستند با استفاده از اینترنت اطلاعات خود را وارد کنند.

وی تصریح کرد: ۲۵ طرح سرشماری هر ساله در استان گلستان انجام می‌شود و تهیه سال نامه آماری استان به همراه لوح فشرده و اندرویدی شده از دیگر فعالیت‌های این سازمان است.

دودانگی افزود: سند توسعه کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به سیمابر و به هنگام سازی نقشه‌های آماری از دیگر فعالیت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان است.

مدیرکل برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان نیز در این جلسه گفت: مطالعات سند آمایش سرزمینی، تهیه و تدوین گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال ۹۳ برای ۵۴ دستگاه و در ۲۷ بخش از مهم‌ترین فعالیت‌های ۷ ماهه سال ۹۴ است.

قدرت الله عابدی اظهار کرد: ارزیابی سند جامع دستگاه‌های اجرایی، سامانه ساترا، تهیه گزارش گلستان در مسیر توسعه، بازدید از پروژه‌های عمرانی، تهیه و تنظیم گزارش‌های توسعه‌ای برای ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دیگر فعالیت‌های مهم این سازمان در مدت ۷ ماه گذشته از سال ۹۴ است.

وی افزود: نهایی کردن سند آمایش، ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه و شروع مقدمات برنامه ششم توسعه از برنامه‌های آینده این سازمان است.