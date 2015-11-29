مهرداد قطره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش باران و برف در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یک سامانه بارشی اواخر هفته جاری وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود.

وی افزود: در روزهای پایانی هفته جاری بارش برف در مناطق مرتفع و غربی استان و بارش باران در دیگر مناطق استان پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی روزهای آینده دمای هوا کاهش پیدا می کند اما با ورود سامانه بارشی دمای هوا افزایش پیدا می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کوهرنگ در سال زراعی جاری تا کنون پر بارش ترین منطقه چهارمحال و بختیاری بوده است، اظهار داشت: میزان بارش شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری حدود ۲۵۲ میلیمتر بوده و اختلاف بارش این منطقه با دیگر مناطق استان بسیار زیاد است.

وی افزود: میزان بارش در شهرها و نقاط دیگر استان چهارمحال و بختیاری بین ۲۹ میلیمتر تا ۸۹ میلیمتر است و بارش منطقه ای از استان به جز کوهرنگ از ۱۰۰ میلیمتر بیشتر نشده است.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کمترین بارش درشهرستان بروجن ثبت شده است که میزان آن ۲۹ میلیمتر بوده است.