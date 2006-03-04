به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، در جلسه علني امروز مجلس بندهاي الحاقي 1 و 2 به تبصره يك مورد بررسي و به تصويب رسيد.

بر اساس بند الحاقي "1" به تبصره يك، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شركت ها به آن سازمان را از محل وصولي هاي خود به شركت ذي ربط مسترد نمايد.

همچنين بر اساس بند الحاقي "2" به تبصره يك ، به منظور تحقق در آمدهاي پيش بيني شده در رديف 110400 منظور در قسمت سوم اين قانون، كليه معافيت ها و تخفيف ها( به استثنا معافيت هاي موضوع ماده 370 " قانون امور گمركي و ماده "8" قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1384) براي اشخاص حقيقي و حقوقي و براي كليه كالاها و از مرز ورودي به كشور منظور در قوانين و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو مي شود.