نخستین اجلاس استانی نماز در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی ظهر یکشنبه در دومین جلسه برگزاری این اجلاس با بیان این که باید به دنبال ترویج و ارتقا فرهنگ نماز در دستگاه های اجرایی و مراکز آموزشی و علمی باشیم، اظهارکرد: آمارها نشان می دهد که حرکات و اقدامات دستگاه ها در زمینه ترویج فرهنگ نماز و حضور جوانان در مراکز مذهبی و برپایی نماز خوب بوده است.

وی افزود: برگزاری این اجلاس نیز به منظور ادامه این حرکت بوده تا شاهد شتاب بیشتری در ادامه این روند باشیم.

مسئول ستاد برگزاری نخستین اجلاس استانی نماز بیان کرد: امروزه بسیاری از رفتارهای ما در زمینه انجام فرایض دینی نسبت به چند دهه قبل تفاوت پیدا کرده است.

ربیعی گفت: سوالاتی که مطرح می شود این است که آیا این تغییر رفتار مربوط به کم توجهی به اعتقادات است یا به نوع برخورد با نسل جوان و موارد این گونه مربوط می شود و یا اینکه نوع حضور افراد در اجرای فرایض دینی متفاوت شده است.

مساجد نماد حکومت دینی هستند

ربیعی بیان کرد: بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و در این سال ها مساجد و نمازخانه هایی با امکانات مناسب در نقاط مختلف استان ساخته شده که بیش از ۹۰ درصد هزینه ساخت آن ها از بودجه غیردولتی و مردمی تامین شده است. این مساجد نماد حکومت دینی هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گلستان ادامه داد: ما می توانیم جمع بندی از جایگاه قبلی و فعلی فریضه نماز داشته باشیم و نسبت به حل مشکلات به منظور بالابردن جایگاه نماز در جامعه گام برداریم.

ربیعی با تاکید بر برگزاری با کیفیت نخستین اجلاس استانی نماز، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: تمامی دستگاه های مرتبط باید در این برنامه حضور فعال داشته باشند تا بتوانیم شاهد تاثیرگذاری در این اجلاس باشیم.