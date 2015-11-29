ارزان ترین قیمت سیگار در بین ۲۲ کشور منطقه را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان در پنجمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد کنترل عفونت و استرلیزاسیون که در مرکز همایش های رازی برگزار می شود، با بیان اینکه در تدوین برنامه ششم باید اهداف را بر اساس دادههای علمی وارد کنیم گفت: چنین کنگرههایی میتواند آمارهای صحیح را درآورده و آنها را مشخص کند؛ بنابراین باید راهکارهایی را شناسایی کنیم تا بتوانیم آمارهای دقیق را پیدا کنیم. باید در برنامههای سالانه و برنامه ششم پیوست پژوهشی داشته باشیم.
وی افزود: در فضای پساتحریم باید به گونهای عمل کنیم که واردات ما پنجره هوشمند باشد و بدانیم چه چیزی را وارد میکنیم؛ اگر وسیلهای را وارد کشور میکنیم ورود آن توام با ورود تکنولوژی باشد و ما باید در تولیدات و صادرات نقش داشته باشیم.
رستمیان با بیان اینکه در این سال ها به جای اینکه پنجره هوشمند واردات داشته باشیم دروازه واردات داشتهایم گفت: اکنون فصل بودجه و برنامه ششم است و شاید بتوانیم یک جمله را درباره عفونتها در این برنامهها قرار دهیم تا راهکارهای زیادی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ما گفتهایم باید برای کالاهای آسیب رسان جریمه بزنیم و پول آن را برای عوارض سلامت هزینه کنیم، افزود: امیدواریم بتوانیم منابعی را برای این موضوعات قرار دهیم و راهکارها را اجرا کنیم. در برخی از قسمتهای قراردادن عوارض و کالاهای آسیب رسان آن را به جد دنبال میکنیم. اکنون ما در بین ۲۳ کشور منطقه ارزانترین قیمت سیگار را داریم اما باید بتوانیم بر این کالاها عوارض ایجاد کنیم؛ چرا که هر ۱۰ درصد عوارض چند درصد کاهش مصرف را به دنبال دارد. بنابراین باید کمک کنیم تا در این فصل بودجه بتوانیم بودجهای را برای این موضوعات اختصاص دهیم.
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