به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر استقلال گفت: خوشحالم که با تیمی کار می کنم که بازیکنانش از هر نظر دوست دارند که خوب عمل کنند. بازیکنان سایپا چه از نظر فنی و چه از نظر اجتماعی در جایگاه خوبی قرار دارند و همچنین مسابقه فردا برابر استقلال فرصت خوبی محسوب می شود تا بازیکنان ما علاوه بر نشان دادن توانایی‌های فنی از زمینه های دیگر نیز شایستگی های خود را نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه دو بازیکنش را برای مسابقه فردا در اختیار ندارد، افزود: حامد فلاح زاده و وحید اسماعیل بیگی بازیکنان محروم ما هستند و به غیر از این دو سایر بازیکنان را در اختیار داریم. بازی با استقلال فرصت خوبی برای ما محسوب می شود که ما نیز این فرصت خوب را از دست نمی دهیم و سعی می کنیم تا نمایش خوب و موفقی را برابر استقلال ارائه دهیم.

سرمربی تیم سایپا در رابطه با تیم استقلال خاطرنشان کرد: ما با هر تیمی که بازی داریم سعی می کنیم تا بازی های قبلی آن تیم را به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم و از دل بازیهای آنها نحوه تمریناتمان را انتخاب کنیم. ما اطلاعات خوبی از تیم استقلال داریم و امیدوارم با ارائه یک بازی خوب بتوانیم به برتری برسیم.

جلالی در خصوص تقابل برخی بازیکنان تیمش که سابقه بازی در استقلال را دارند، گفت: اینکه بخواهیم تقابل یک بازیکن ما با ۱۴۰ بازی ملی با تیم سابقش را حساسیت ویژه بدانیم، ساده انگاری کرده ایم و آن چیزی نیست که در اهداف تیمی ما قرار دارد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود به جای کادر فنی تیم ملی خود کارلوس کی روش در تمرینات تیم های باشگاهی حاضر می شد، گفت: این کار در مجموع خوب است و می تواند اطلاعات خوبی را نیز در اختیار خود کادر فنی قرار دهد تا بهتر در کشوری کار کنند. اما اگر نفر اول گروه فنی در تمرین باشگاه ها حاضر می شد، کار خوبی شکل می گرفت. البته همین دستیاران کی روش هم در تمرینات حاضر شدن مانند چشمان او می مانند.