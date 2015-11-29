برخورد پژو باسوزوکی دوکشته و دو زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه صبح یکشنبه در کیلومتر ۲۰ جاده یاسوج به اصفهان و در منطقه سرنجلکل رخ داد.

در این حادثه دو سرنشین خودروی پژوه جان سپردند و دو نفر دیگر زخمی و به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.

کارشناسان پلیس راه استان علت این حادثه را انحراف به چپ خودروی سواری سوزوکی اعلام کردند.

همچنین آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد دو فرد کشته شده در این حادثه رانندگی، مدیر و معاون اجرایی دبیرستان چناربرم بخش پاتاوه در شهرستان دنا بودند.

جاده یاسوج به سمیرم یکی از بحرانی ترین جاده های جنوب کشور است که سالانه تعداد زیادی از مسافران خود را به کام مرگ می کشاند.

به گفته کارشناسان، ۴۱ درصد تصادفات امسال استان در محور یاسوج- اصفهان رخ داده است.

طی دو هفته اخیر نیز برخورد یک کامیون با اتوبوس مسافربری در این محور پنج کشته برجای گذاشت.