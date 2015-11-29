مانورایمنی و زلزله در ۴مدرسه بندرعباس برگزار شد

علی اعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان هرمزگان بیان داشت: مانور زلزله و ایمنی هر ساله در سراسر کشور جهت آموزش دانش آموزان برای مقابله با این حادثه طبیعی برگزار می شود و این مانور در بندرعباس نیز بصورت نمادین در چهار مدرسه اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان جزو استانهای زلزله خیز است عنوان کرد: استان هرمزگان در سالهای ۹۲ و ۹۳ بیشترین آمار زمین لرزه و پس لرزه را نسبت به سایر استانهای کشور داشته، از این رو آموزش و آمادگی در مقابله با زلزله ضروری است.

این مقام مسئول اضافه کرد: اجرای مانور زلزله و ایمنی در افزایش سطح آگاهی و مهارت دانش آموزان و همچنین فراگیری عکس العمل صحیح و به موقع موثر است.

اعمی گفت: دانش آموزان در این مانور نحوه پناه‌گیری در مکان های امن و آمادگی در مواجهه با حوادث طبیعی را آموزش دیدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان یادآور شد: در طول سال نیز در تمامی مدارس استان مربیان برای آموزش دانش آموزان اعزام می شوند.