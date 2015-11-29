هند و پاکستان در خصوص کشمیر به مذاکره بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اردو پوینت»، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با شبکه خبری «پرس تراست» هند، مذاکرات را تنها راه حل پایان درگیریهای هند و پاکستان بیان کرد.

وی از سران و راهبران دو طرف خواست برای پایان دادن به کشمکش ها و اختلافات موجود بر سر خطوط مرزی کشمیر، به مذاکرات بنشینند.

وی در ادامه اطمینان داد که سازمان ملل نیز برای این مذاکرات دو کشور را یاری خواهد کرد.

لازم به ذکر است که درگیری بین دو کشور هند و پاکستان از زمان تاسیس پاکستان در سال ۱۹۴۷ آغاز شد و اکنون نیز این درگیری ها در خطوط مرزی کشمیر تشدید شده است.