نمایشگاه عکس«نفوذ خاموش» در نیشابور برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نمایشگاه که با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ومعاونت اجتماعی نیروی انتظامی نیشابور در خانه فرهنگ شطیطه برپا شده است ناهنجاری های اجتماعی به ویژه پدیده شوم اعتیاد در قاب تصویر برای عموم مردم به نمایش درآمده است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در حاشیه برپایی این نمایشگاه با بیان اینکه تنها راه مقابله با پدیده شوم اعتیاد آگاه سازی شهروندان به ویژه جوانان است بیان کرد: در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس درباره اعتیاد و ناهنجاری های آن که در سطح مراكز طی سال گذشته و سال جاری بصورت گردشی به نمایش درآمده که هم اکنون در خانه فرهنگ شطیطه نیشابوربه نمایش گذاشته شده است.

عباس کرخی ادامه داد: از آنجا که مهمترین عوامل اعتیاد در جامعه فقر، خانواده و دوستان ناباب هستند لذا باید با امور فرهنگی و هنری پیشگیرانه از عواقب شوم آن مردم را آگاه سازیم.

وی یادآورکرد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه همچنین کارگاه های آموزشی ویژه خانواده ها با حضور کارشناسان برگزار واطلاعات در قالب برشور وتراکت توزیع می گردد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور بیان کرد: ما با برپایی نمایشگاه عکس «نفوذ خاموش» سعی در معرفی آثار مخرب این پدیده شوم به خانواده های فرهنگ دوست نیشابوری داریم تا از دریچه دوربین با واقعیات ذلت بار این ماده مخرب روح و جسم آشنا شوند.

وی افزود: به منظورایجاد فرصت برای حضور اقشار مختلف مردم نمایشگاه عکس «نفوذ خاموش» تا ۱۲ آذر۹۴ در محل خانه فرهنگ شطیطه واقع در میدان بی بی شطیطه و خانه فرهنگ ملک و فرهنگسرای سیمرغ به صورت گردشی برگزار می گردد.