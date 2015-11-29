راه اندازی مانیتورینگ ملی مرز/ تجهیز مسیر تردد به دوربین

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ محمدرضا محمدی گفت: هر ساله با عزیمت زوار اربعین از طریق دروازه های مرزی استان های ایلام و خوزستان به كشور عراق، معاونت فناوری و اطلاعات مرزبانی با بسیج تمام ظرفیت، در راستای پشتیبانی فنی از رده های مرزبانی در پایانه های مرزی فعالیت می کند.

وی افزود: پایانه های مرزی و مسیر تردد زائران عتبات عالیات به دوربین های مداربسته «پایش تصویری» تجهیز شده و با تلاش شبانه روزی مراكز تعمیراتی فاوا مرزبانی، كلیه سامانه های تصویری و پایشی به صورت صد درصد آماده به كار هستند.

معاون فناوری و ارتباطات مرزبانی ناجا با اشاره به اجرای طرح ارتباطی ویژه اربعین در پایانه های سه گانه مرزی خوزستان و ایلام بیان كرد: با تامین اقلام ضروری و فعال سازی تیم های نصب، راه اندازی شبكه های ارتباط بی سیم ویژه اربعین و تست های ارتباطی، بحمدالله ارتباط بی سیم واحدهای مرزبانی با یگان های نظامی، انتظامی و ارگانهای خدماتی و امدادی مستقر در نوار مرز برقرار است.

محمدی اضافه کرد: همچنین شبكه داخلی ناجا و اتوماسیون اداری در مراكز پیام پایانه های مرزی راه اندازی و خطوط تلفن و دورنگار امن نیز دایر است.

معاون فناوری و ارتباطات مرزبانی ناجا افزود: برای حفظ پایداری عملكرد سامانه های نصب شده، با شیفت بندی نیروهای فنی فاوا، اکیپ های تعمیر و نگهداشت در پایانه های مرزی برای پشتیبانی فنی و رفع خرابی های احتمالی تا پایان مرحله برگشت زوار به كشور مستقر خواهند بود.

وی با اشاره برنامه های آینده این معاونت كه به صورت ثابت و دائمی در مرزهای كشور اجرایی خواهد شد ، گفت: در روزهای آینده شاهد راه اندازی سیستم ویدئو كنفرانس بین ستاد مرزبانی ناجا و پایانه های مرزی و همچنین انتقال تصویر دوربین های پایش تصویری به مركز مانیتورینگ ملی مرز، در تهران خواهیم بود.