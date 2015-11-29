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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

معاون کنسولی وزیر امور خارجه خبر داد:

نگاه مثبت وزارت امور خارجه برای تأسیس کنسولگری عراق در ایلام

نگاه مثبت وزارت امور خارجه برای تأسیس کنسولگری عراق در ایلام

ایلام- معاون کنسولی وزیر امور خارجه از نگاه مثبت وزارت امور خارجه به تأسیس دفتر کنسولگری عراق در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، حسین قشقاوی در مرز مهران اظهار داشت: نگاه وزارت‌خانه به تأسیس کنسولگری عراق در ایلام مثبت است و امیدواریم این درخواست از سوی عراق مطرح شود.

معاون کنسولی وزیر امور خارجه در پایانه‌ مرزی مهران در این زمینه گفت: این موضوع بارها توسط استاندار و نمایندگان ایلام در مجلس پیگیری شده اما باید توجه داشت تأسیس کنسولگری درخواست طرف خارجی است و باید این درخواست از طرف عراق مطرح شود و اگر وزارت امور خارجه عراق چنین موضوعی را مطرح کند جواب ما مثبت خواهد بود.

حسن قشقاوی با بیان این که مرز مهران مرز فعالی است و پتانسیل‌های زیادی دارد و امیدواریم با تداوم کارهای زیربنایی در استان این مرز دارای رونق بیش‌تری شود، تصریح کرد: تأسیس دفتر کنسولگری عراق در استان ایلام نیازمند توافق و هماهنگی بوده و نگاه ما هم نسبت به این موضوع مثبت است.

کد مطلب 2982613

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