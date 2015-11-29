مشهد میزبان دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای خراسان رضوی در هشت بخش تارنماهای اینترنتی و رسانه‌های برخط، پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال، رسانه های همراه و هوشمند، محصولات و نرم‌افزارهای رسانه‌ای، سواد رسانه ای و فرهنگسازی در اینترنت، اپراتورها و خدمات ارزش افزوده، فروشگاه های اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ در مشهد مقدس برپا می شود.

بنا بر فراخوان اعلام شده دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای استان از پنجم دی ماه سال جاری تا ١١ دیماه ٩۴ در مشهد برگزار می شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه که به اهتمام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی برگزار می شود جریان سازی و ایجاد بستر مناسب جهت تولید و توسعه محتوایی، منطبق بر فرهنگ بومی، ملّی و اسلامی‌ در حوزه رسانه‌های دیجیتال، بسترسازی در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای فراوان موجود در استان و کشف استعدادهای جدید تولیدکنندگان و اصحاب رسانه های دیجیتال ‌در حوزه رسانه‌های دیجیتال عنوان شده است.

همچنین مشهد ۲۰۱۷ پایتخت فرهنگ اسلامی و آموزه های رضوی به عنوان دو بخش ویژه این نمایشگاه و در فضای دیجیتال تعیین شده است.