فراخوان سومین جشنواره عکس «تعاون» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری رسانه های تخصصی عکس و عکاسی با محوریت پایگاه عکس «چیلیک» به برگزاری سومین دوره جشنواره عکس و پوستر «تعاون» اقدام کرده است.

این جشنواره با مدیریت حمدالله رستمی انجام می شود و مهدی سروری دبیر آن است. همچنین هیات داوران سومین دوره از این جشنواره تا پایان آبان ماه معرفی خواهند شد.

مضامین محوری سومین دور از جشنواره «تعاون» به مصادیق عینی واژه تعاون در سطح شرکت های تعاونی سراسر کشور اختصاص یافته است.

مخاطبان برای اطلاع از ضوابط جشنواره می توانند به پایگاه خبری چیلیک مراجعه کنند.