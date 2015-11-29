حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر جو نسبتاً آرام بر روی استان طی دو روز آینده است.

وی بیان داشت: بر این اساس آسمان در بیشتر نقاط استان به صورت صاف تا كمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

سرپرست اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: در مناطق مركزی از جمله كلان شهر اصفهان غبار آلودگی همراه با انباشت آلاینده های جوی طی چند روز آینده پیش‌بینی می‌شود.



وی بیان داشت: دمای هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

خدابخش گفت: هوای اصفهان امروز كمی ابری و غبار آلود، گاهی افزایش ابر و با وزش باد همراه است.

سرپرست اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: فردا هوای اصفهان صاف تا کمی ابری و غبار آلود است.

وی بیان داشت: پیش بینی شده که در شهرستان مباركه، شهرضا، دهاقان، زرین‌شهر ،نایین، ورزنه و شرق اصفهان شاهد غبار محلی خواهیم بود.

خدابخش اعلام کرد: هوای شهرهای اصفهان، خمینی‌شهر، فلاورجان، نجف‌آباد، تیران، دهق و علویجه نیز غبار آلود خواهد بود.