۴۵۰ سند قدیمی توسط شهروند مشهدی به مرکز اسناد آستان قدس اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مسئول واحد مطالعات تاریخ خاندانی این سازمان اعلام کرد: مجموعه ارزشمندی مشتمل بر بیش از ۱۵۰ برگ سند مکتوب و افزون بر ۳۰۰ قطعه عکس به صورت آنالوگ و فایل دیجیتالی مربوط به دوره پهلوی توسط دکتر «نسرین مسعودی خراسانی» به مرکز اسناد آستان قدس رضوی اهدا شد.
حمیده شهیدی با بیان اینکه تصاویر، نقش بسزایی در شناخت تاریخ سیاسی و اجتماعی گذشته دارد، عکسهای این مجموعة اهدایی را ارزشمند خواند و تصریح کرد: عکسهای خاندانی، رجال و معمرین شهر، مشاهیر، شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در عصر پهلوی و تصاویری از بافت قدیم شهر مشهد، در این عکسها به چشم میخورد.
وی با بیان اینکه عکسهای این مجموعه اهدایی به صورت آنالوگ (نگاتیو) است، به برخی از آنها اشاره کرد و تصریح کرد :بافت قدیم خیابانهای شهر مشهد مربوط به دوره پهلوی اول و اوایل دوره پهلوی دوم، ساخت و سازهای شهر فریمان، اماکن و مشاغل قدیمی، خاندان آزرمی در شهر مشهد و اماکن زیارتگاهی کشور عراق، شهر بغداد و اروندرود، برخی از موضوعات این عکسها است.
کارشناس اسناد سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان اینکه اسناد این مجموعه، در زمینة علم رجالشناسی، مسائل اجتماعی و سیاسی، خراسانشناسی، مشهدشناسی و غیره راه گشاست، خاطرنشان ساخت: اسناد مکتوب این مجموعه، در موضوعات گوناگون بوده و از نفاست بالایی برخوردار است که از جملة آن، دفترچه یادداشت حسن پیما در رابطه با شیوههای عکسبرداری، شرایط چاپ عکس است.
شهیدی اظهار داشت: اسناد این مجموعه اهدایی، بنا به موضوعبندی و طبقهبندی انجامشده پس از ثبت و عنوانگذاری، آماده اطلاعرسانی به محققان و علاقمندان اسناد مکتوب خواهد بود.
وی در پایان ضمن اشاره به اینکه اهداکننده این اسناد تاکنون مجموعههای متعددی را در چند نوبت به این مرکز اهدا کرده است، یادآور شد: امید است سایر خانوادهها نیز با در اختیار گذاشتن مستندات خاندانی خود در مراکز امن آرشیوی، آن را از هرگونه آسیب مصون نگه دارند تا این میراث ارزشمند برای آیندگان ماندگار بماند.
نظر شما